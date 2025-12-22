Anuncian colaboración con México y Canada

Con la idea de fomentar el respeto mutuo, el intercambio cultural y la colaboración global, México y Canadá serán las nuevas alianzas culturales de Qatar en 2026, así como Egipto y Grecia en 2027, anunció la iniciativa Años de Cultura del país árabe.

“Lanzado en 2012, Años de Cultura “construye relaciones a largo plazo entre Qatar y las naciones socias a través de una serie de intercambios culturales, educativos, empresariales y creativos”, detalló el organismo en un comunicado.

La iniciativa refleja la convicción de Qatar de que la colaboración cultural favorece el diálogo, fortalece los lazos internacionales y promueve el entendimiento a través de las fronteras”, agregó.

Años de Cultura es uno de nuestros programas más gratificantes. Como legado construido para la Copa del Mundo de la FIFA 2022, lleva más de una docena de años fomentando el entendimiento a través de fronteras”, comentó la jequesa Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, presidenta del programa.

Objetivo

“Fue diseñado para llevar nuestra cultura a diferentes continentes y presentar nuestros valores y talento a nuevos públicos; mientras celebramos a otros países a cambio aquí, en Qatar. Este año, recibimos a Argentina y a Chile. El próximo nos llevará a un intercambio con México y Canadá, seguidos por Egipto y Grecia en 2027”, añadió.

La Copa del Mundo 2026, coorganizada por Canadá, México y Estados Unidos, es el mismo torneo que inspiró la creación de Años de Cultura cuando Qatar ganó la candidatura para ser sede.

A lo largo de cada Año de Cultura, Qatar colabora estrechamente con instituciones culturales, embajadas, artistas y educadores para presentar un calendario diverso de exposiciones, festivales, ferias comerciales, residencias, intercambios académicos y eventos públicos en ambos países.

