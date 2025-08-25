Anuncian coloquio en Facultad de Música

En el marco de los 50 años de su fundación, la Facultad de Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) llevará a cabo el II Coloquio de Investigación y Prácticas Musicales “Música, Investigación y Reflexión”.

Las jornadas se desarrollarán del 25 al 28 de agosto y constará de conciertos, talleres y conferencias, en las que participarán tanto invitados especiales como profesores y alumnado de la Facultad, quienes además de su labor docente cuentan con destacadas trayectorias artísticas y en la investigación.

Esta celebración académica tiene la intención de generar un diálogo y reflexión sobre las investigaciones y practicas musicales desde diversos ejes temáticos, que es una de las funciones de la facultad, además de la formación para la práctica musical. Así lo consideraron integrantes del comité directivo del coloquio, encabezado por los profesores Hilario Cigarroa y Glenda Courtois.

Invitados

A través de 11 mesas temáticas, profesores y alumnos podrán adquirir conocimientos y reflexionar sobre diversas áreas especializadas de la música. Estas se relacionan con la enseñanza, la teoría, la historia y desarrollo de la música desde perspectivas locales hasta internacionales.

En esta ocasión, destacan como especialistas invitados Raúl W. Capistrán Gracia, Marisa Ponce de León, Julio César Jiménez Moreno e Irma Susana Carbajal Vaca.

Los docentes de la Unicach impartirán conferencias ligadas a los estudios colegiados que desarrollan en el Grupo de Investigación: “Jazz y tradiciones musical”; “Cuerpo académico consolidado: música, educación y sociedad”, y “Cuerpo académico: música, tradición y vanguardia”.

La programación completa del coloquio ya se encuentra disponible a través de la página de Facebook Facultad de Música de la Unicach. Desde este mismo sitio se harán transmisiones en vivo de las actividades.