Anuncian curso de verano gráfico

La Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC), invita a niñas y niños de 6 a 12 años a participar en el curso “Verano gráfico”, que se llevará a cabo del 4 al 22 de agosto, de 10:00 a 13:30 horas, en el Pabellón de Cultura Comunitaria.

Desarrollado en colaboración con talleristas del Pabellón, el Sistema Creación y la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces, “Verano gráfico” ofrecerá durante tres semanas un espacio para que las infancias exploren distintas disciplinas artísticas mediante procesos creativos, experimentales y colaborativos. A lo largo del curso conocerán los principios básicos de la serigrafía, el diseño y la creación escénica, así como diversas herramientas para desarrollar su imaginación y dar forma a sus propias narraciones.

Además, participarán en un laboratorio de creación donde experimentarán con la imagen en movimiento a través de un zoopraxiscopio (dispositivo de proyección), diseñarán sellos para crear composiciones gráficas y formarán parte de los talleres de Alas y Raíces, dedicados a la exploración de técnicas gráficas, así como de una instalación interactiva de esténcil que promoverá la creación colectiva y la experimentación artística.

Para la tercera

De manera paralela, las personas adultas acompañantes contarán con una programación especialmente diseñada para ellas, con actividades que favorecerán la convivencia, el intercambio de experiencias y el acercamiento a distintas expresiones culturales, mientras las niñas y los niños participan en el curso.

El registro previo estará disponible del 13 al 17 de julio a través de https://forms.gle/CwwKEg8kPy7dEEAi8. La participación es gratuita y el cupo es limitado.

El Pabellón de Cultura Comunitaria se encuentra en avenida Constituyentes 270, Bosque de Chapultepec II Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.