Anuncian el estreno de Kenia Os: La OG

Este lanzamiento es muy esperado por los millones de fanáticos de la cantante. Esto luego del exitoso estreno del filme en los cines de México, donde debutó en el número uno de la taquilla total el día de estreno y número dos en la taquilla durante su fin de semana de estreno.

Kenia Os: La OG es actualmente el título mexicano históricamente más visto en la categoría “docu-conciertos”. Por lo que su llegada a Disney Plus es, en definitiva, un gran suceso musical.

Con una duración de una hora y veintiocho minutos, el documental dirigido por la propia Kenia Os junto a Ana Nube y Gastón Etchechoury, no solo brinda acceso a los shows, sino que va más allá, ofreciendo una mirada íntima detrás de escena a los intensos ensayos, al sacrificio y la pasión inquebrantable que convirtieron el sueño de la cantante mexicana originaria de Mazatlán, en una realidad.

Rodado en el Palacio de los Deportes, el documental también cuenta con participaciones especiales de las artistas invitadas Yeri Mua, Bella Poarch, Snow Tha Product y La Joaqui.

Kenia Os: La OG es una experiencia imperdible para todos los seguidores de la popstar mexicana, mostrando no solo el talento arrollador de la cantante, sino también su camino hacia el éxito, su compromiso y su entrega absoluta.

Por si fuera poco, la música del concierto está disponible en el álbum digital Kenia Os: La OG (en vivo), por lo que mientras el filme llega a Disney Plus, los fanáticos pueden disfrutar de la banda sonora en sus plataformas preferidas.