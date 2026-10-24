Anuncian el Festival de las Almas

Este sábado comienza el Festival de las Almas, por lo que el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez dio a conocer las actividades que conforman este evento que se enmarca en las festividades del Día de Muertos y Día de Todos los Santos.

De acuerdo con los organizadores, este encuentro se consolida como un espacio independiente y autogestivo que busca salvaguardar la memoria, el patrimonio inmaterial y las tradiciones a través del trabajo horizontal y la colaboración ciudadana.

Cartelera

La programación inicia con un día destinado a crear, compartir historias y comenzar a llenar de memoria, tradición y un poquito de misterio el museo. A partir de las 9:00 horas de este sábado 24 de octubre se impartirá un taller de papel picado. Los interesados en participar deberán llevar sus tijeras y resistol blanco, indicaron. Además, estarán recibiendo donativos de papel crepé en tonos naranjas y papel de china de colores con la intención de seguir creando juntos. Por la tarde será el turno de Expedientes de Ultratumba, que consistirá en contar historias paranormales del estado de Chiapas.

“¿Has vivido algo que todavía no puedes explicar? ¿Conoces alguna leyenda o relato que merezca ser contado? Toma el micrófono y conviértete en parte de este ‘podcast’ en vivo”, es parte de la invitación que lanzaron ante los medios de comunicación.

Programación

Después de la primera jornada, las actividades continuarán el día miércoles 28 de octubre con el evento Hagamos Florecer el Museo de la Ciudad, que consistirá en llevar flores de cempasúchil para decoración del edificio y alimentos para el altar. Asimismo, se proyectarán cortometrajes de terror los demás días del festival.

Para el jueves 29 de octubre está programada la charla “Experiencias de vigilantes del más allá en el Museo de la Ciudad”, a las 16:30 horas. Posteriormente se llevará a cabo un concurso de cuento y la proyección de cortometrajes macabros. El día viernes habrá un concurso de calaveritas, el cual comenzará a la 17:00 horas.

Para el día sábado 31 se contempla la lectura de la obra Macario, con el grupo El Ocelote que Lee, además de una edición más de Expedientes de Ultratumba, un concurso de Catrinas y un show musical. Para conocer a detalle las convocatorias y el programa en general, visita las redes del Museo de la Ciudad.