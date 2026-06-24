Anuncian el Festival del Nucú

Gabriela Abarca Flores, directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), dio a conocer la fecha de la próxima edición del Festival Gastronómico del Nucú, el cual se llevará a cabo este 25 de junio en el parque Santo Domingo de Tuxtla Gutiérrez.

Un deleite culinario

Acerca de este evento, Abarca Flores precisó que este encuentro ha ido cobrando mayor relevancia entre la población del estado, ya que hay personas que esperan la fecha para poder adquirir y degustar distintos platillos aderezados con esta hormiga.

Reiteró que en esta ocasión se desarrollará el jueves 25 de junio, de 9:00 a 14:00 horas, en el parque Santo Domingo. “Invitamos a la gente a disfrutar de un festival lleno de gastronomía, cultura, talleres, música en vivo y actividades para toda la familia”, indicó.

El programa constará de una de una expoventa de productos gastronómicos a base de nucú, así como marimba en vivo y la plática “La importancia del nucú en la cultura y la conservación del medio ambiente” con el biólogo Juan Manuel Jonapá.

Continuarán con el taller de elaboración de chiles rellenos con nucú, impartido por la maestra Leticia Díaz Alegría, y el de elaboración de verriné de mango con nucú, que correrá a cargo de Kenia Itzú Marroquín Chacón; además de la presentación de un grupo folclórico. Destacó que este festival está orientado a ser un espacio de difusión, promoción y conocimiento del nucú.

Más actividades

Durante el encuentro con los medios de comunicación, Gabriela Abarca también presentó la agenda de actividades culturales y recreativas que se llevarán a cabo durante las próximas semanas en la capital del estado.

Entre estas destacan los talleres de verano que se desarrollarán del 20 de julio al 7 de agosto, en distintos espacios de Tuxtla Gutiérrez. Por ello invitó a la ciudadanía a visitar la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero para conocer las propuestas que han preparado para este verano.