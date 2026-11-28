El festival Tecate Pa’l Norte anunció su cartel para la edición del 2027, la cual será la número 15 en la historia desde que comenzó a celebrarse en el 2012 en el Parque Diego Rivera, en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León.

Entre los artistas estelares se encuentra Travis Scott, Post Malone, Angine de Poitrine, Avenge Sevenfold y Julión Álvarez, marcando la diversidad del festival en distintos géneros para todos los gustos y durante tres días consecutivos.

En la primera edición participaron 18 bandas y solistas, pero para la edición 2026 acudieron a la ciudad de Monterrey en el Parque Fundidora 133, y 47 de ellos lo hicieron por cada día, viernes, sábado y domingo.

Por ello, a casi 15 años del inicio del Pa’l Norte, es tiempo de hacer un repaso de qué agrupaciones y solistas han pasado por sus escenarios en más ocasiones, conteo que dará cuenta de cómo se ha desarrollado el evento, qué géneros musicales han sido preferidos por las audiencias y qué artistas han logrado mantener regularidad en su carrera.

Accesos

Entre las cuatro modalidades anunciadas, el acceso General será el de menor costo, con un precio de 4 mil 995 pesos para disfrutar de los tres días del festival. Esta tarifa corresponde a la fase 1 y no incluye los cargos por servicio, por lo que los asistentes deberán contemplar ese gasto adicional al momento de adquirir sus entradas.