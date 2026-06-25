Anuncian encuentro de danza en Chiapas

Desde el Museo de la Ciudad dieron los pormenores de la cuarta edición del Encuentro Internacional de Danza Contemporánea (MXM).

Destacaron que este es un evento cultural que se llevará a cabo entre el 28 de junio y el 5 de julio del 2026, en Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, donde habrá actividades como talleres, conversatorios, laboratorios, clases magistrales y funciones de danza.

Precisaron que el evento está dirigido a estudiantes, profesionales y público en general interesado en el movimiento. De igual forma, adelantaron que MXM contará con diversos maestros invitados, como Yui Gal, de Japón; Falciony Patiño, de Colombia; Víctor Loaiza y Samantha Narváez, ambos de México.

Enfatizaron que esta es la cuarta edición del encuentro cultural. “Estamos en la cuenta regresiva donde contaremos con exponentes de talla internacional, nacional y local”, indicaron.

Además, puntualizaron que el interés de este evento es mostrar el amor por las artes en conjunto con otras agrupaciones y personas que comparten el interés por la disciplina.

Recordaron que a lo largo de las tres emisiones de MXM se han presentado cerca de 120 bailarines que han elegido el movimiento, el compromiso, la creación y la responsabilidad como artistas de ponerse la playera con este tipo de actividades.

Asimismo, resaltaron el apoyo de distintas organizaciones, tanto públicas como privadas.