Anuncian Encuentro de Rotulismo

Tepito se hará presente en la Semana del Arte con el Encuentro Rotulismo, que se llevará a cabo del 3 al 8 de febrero en la Galería José María Velasco. Se trata de un evento en el que habrá intervenciones artísticas, presentaciones de libros, charlas, exposiciones y música sonidera.

Como parte de las actividades, se intervendrán rótulos en comercios del barrio de Tepito, así como en los espacios de la propia galería, con la participación de rotulistas destacados. La entrada es libre.

Orden del día

El encuentro se inaugurará el próximo martes a las 18:00 horas, con una serie de intervenciones al interior de la galería y un recorrido por las exposiciones temporales, entre estas “Los rótulos no deben morir”, así como dos murales de Daniel Manrique.

Del miércoles 4 al domingo 8 de febrero, de 14:00 a 18:00 horas, se realizarán intervenciones artísticas en la fachada del recinto cultural y en comercios cercanos a la galería, con la participación de las y los especialistas Beatriz Gutiérrez, Isaías Salgado, José Mosqueira y Rodrigo Rayón.

El sábado 7, a las 16:00 horas, se presentará el libro Hand-painted in Mexico: some Mexican rótulos, del artista chileno radicado en Los Ángeles, California, Bryan Yonki, quien ideó esta publicación como una documentación de cientos de rótulos fotografiados en la Ciudad de México, a partir del borrado de rótulos ordenado en 2022 por autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc.

Posteriormente se llevará a cabo la charla “Muchos rótulos”, cuyo propósito es reflexionar sobre la importancia de la gráfica popular en la vida contemporánea. Participarán en estas actividades el historiador del arte Aldo Solano, el autor Bryan Yonki, el creador digital Maiqo, el diseñador Quetzalcóatl Molina y la diseñadora gráfica Sofía Rojas.

El encuentro concluirá el domingo 8 de febrero, de 14:00 a 18:00 horas, con una exposición de una serie de carteles del proyecto Gráfica Sonidera, creados por Mariana Delgado, así como música a cargo de un destacado DJ sorpresa.