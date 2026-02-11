Anuncian espectáculo Despertares

Artistas como el bailarín checo Kristián Mensa (Mr. Kriss); Bayley Taps, de Nueva Zelanda; y el francés Yoann Bourgeois, entre otros, fueron anunciados en la rueda de prensa de la duodécima edición de Despertares.

Acompañado de Emilia Hernández, productora ejecutiva del espectáculo y Sergio Eguiarte, director de Marketing de Banamex, su director artístico, el bailarín Isaac Hernández, mencionó que en Despertares se presentará un fragmento de Otelo con el American Ballet Theatre (ABT). “Ha habido conflictos donde el arte se ha visto arrastrado y salpicado todo el tiempo”, explicó Hernández, en entrevista, y mencionó que este año tendrán, en escena, a una bailarina del teatro Mariinski de San Petersburgo que estuvo programada para presentarse en el Lincoln Center y fue cancelada después por el propio teatro.

“Estoy tratando de que ‘Despertares’ se enfoque en el arte; estoy tratando de no simplificar las cosas. En el caso de esta bailarina en particular es imposible entender sus circunstancias y lo que conlleva para ella salir de Rusia. Esas decisiones no las podemos pensar, entender o imponer en las personas como condición para que puedan tener carrera o no”, indicó.

Además, destacó la versión más reciente de Otelo, “porque en la versión original Otelo era del norte de África, era más como turco, musulmán. Y en las últimas interpretaciones se reinterpreta como un esclavo afroamericano. En la ópera, por ejemplo, Plácido Domingo era uno de los Otelos más emblemáticos de la historia; se pintaba la cara, eso hoy en día no se puede hacer. Me parece que en este tipo de personajes lo importante es encontrar la relación con lo que está sucediendo en el presente. Otelo es el ejemplo perfecto, es la historia del ‘outsider’, del que viene de fuera, del foráneo, del extranjero; de cómo lo percibe la alta sociedad y cómo él está constantemente tratando de probarse a sí mismo para pertenecer”.

Orgullo mexicano

Entonces, Hernández pensó en la incomodidad que podría causar que un mexicano tomara el papel: “Finalmente, dije ‘es el extranjero, es el outsider’, algo pertinente en la realidad de los migrantes latinos en el presente”.

Sobre si interpretación, señaló: “Trataré de encontrar la manera de que la historia sea la experiencia humana, similar a lo que viven tantas personas, tantas culturas diferentes. La razón por la que a mí me gustaría cambiar un poco el final es porque es muy gráfico. Otelo termina ahorcando a Desdémona y la manera en la que el coreógrafo la ha hecho es visceral. Me preocupa que una niña o un niño de cinco o seis años que viene a ver el ballet, se encuentre, de repente, con una imagen que le pueda perjudicar. Si fuera un público más adulto, ni siquiera lo consideraría. Pero por la diversidad de público, es que lo estoy considerando”.

Recordó que, al actuar en Dreams, película de Michel Franco, se enfrentó a escenas fuertes, en un sentido físico; escenas “de mucha violencia. No es mi trabajo juzgar a esta historia o a este personaje con mi estándar moral ni blanquearlo ni quitarle su humanidad. Mi trabajo es simplemente interpretarlo como es, como se ha escrito. Y es lo mismo con Otelo. No es mi trabajo quitarle esas cosas, sino presentarlas de una manera en las que puedan ser digeridas por un público diverso; y que no vaya a crear, sobre todo, un tema para los niños”.

Hernández mostró entusiasmo con la presencia de Maria Khoreva, del Ballet Mariinski, a quien describe una gran bailarina que “técnica y artísticamente, es única”; Roberto Bolle, una de las estrellas más grandes del mundo en los últimos años, y el intérprete francés Olivier Mathieu. “Me encanta la idea de tener a Mathieu presentando la pieza de Yoann Bourgeois porque es importante también ese vínculo de arte contemporáneo con danza, acrobacia, pero con un estándar artístico extraordinario, sutil; con una narrativa clara, emocional, musicalmente muy bonita. Nos va a dar un momento muy especial en el show. Lo complejo es que hay que construir toda una plataforma con un trampolín profesional. Pero me emociona poder tenerlo como parte del contenido de ‘Despertares’”, añadió.