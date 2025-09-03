Anuncian Festival Cultura UNAM

La cuarta edición del Festival Cultura UNAM contará con la participación del tenor mexicano Ramón Vargas, voz destacada en la ópera mundial, quien ofrecerá un recital acompañado del pianista José Ángel Rodríguez, y estará dedicado a la memoria de la recién fallecida soprano Lourdes Ambriz.

Además, el encuentro incluirá la presentación del barítono Alfredo Daza, quien acompañará a la Orquesta Filarmónica de la UNAM —dirigida por Enrique Diemecke— para interpretar las “Canciones de Don Quijote a Dulcinea”, de Maurice Ravel.

Esta edición será caracterizada por la unión de disciplinas artísticas y apostará por reflexionar sobre la violencia derivada de la polarización, por lo que los asistentes podrán apreciar mezclas de artes escénicas con música popular, como la presentación de la ópera Breaking the waves, de Missy Mazzoli y basada en la película homónima del cineasta Lars Von Trier, en fusión con un concierto masivo de rock.

En conferencia, Ramón Vargas ofreció más detalles de su participación en el encuentro. “Será un recital a piano, presentaré varias cosas, entre ellas cantaré una pieza de repertorio romántico, los ‘Sonetos de Petrarca’, de Franz Liszt, interpretaré cosas italianas, y muchas cosas mexicanas, me siento orgulloso de cantar México”, señaló.

Entusiasmado por volver a la sala Nezahualcóyotl, Vargas apuntó que su regreso es algo que ya venía pensando desde hace tiempo. “Tenía un rato de no presentarme en la Nezahualcóyotl, pero es necesario, es parte del programa cultural de México, así como Bellas Artes, ambos son lugares emblemáticos y quienes nos presentamos nos sentimos muy orgullosos”, declaró.