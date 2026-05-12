Anuncian Festival de Artes y Naturaleza

El Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque será la sede del primer festival Artes y Naturaleza, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que reunirá variadas actividades entre teatro, danza, música e instalaciones que invitan a reflexionar sobre la importancia de proteger el medio ambiente y cuidar los ecosistemas, con miras al 22 de este mes, día mundial de la biodiversidad.

En entrevista con La Jornada, el director de la Coordinación Nacional de Teatro, Luis Mario Moncada, habló sobre esta nueva fiesta cultural y de las actividades que la integran: “Es un proyecto que llevamos planeando desde que inició esta administración, primero porque tenemos este gran Jardín Escénico y que fue concebido para ser un centro que fusione el arte y la naturaleza. Estamos integrando una programación que permita desarrollar un entorno de convivencia y un cruce de lenguaje. Aprovechar la biodiversidad biológica con la artística”.

Las actividades iniciarán del 12 y 13 de mayo, a las 19 horas en el Pabellón Escénico, con la puesta en escena Entre recuerdos y sueños, un viaje por paisajes de agua y viento, a cargo de la compañía Landscape_Artes Escénicas. La coreografía de Vivian Cruz integra danza, teatro, pintura y videos que exploran la memoria como generadora de movimiento.

Puestas en escena

En el Laboratorio Escénico se realizará la obra de teatro Cati, Catalina, Calicó… o La maravillosa vida de la niña gato, que será llevada a escenarios por Teatro de los Sótanos. Las funciones se llevarán a cabo el 14 y 15 de mayo, a las 18 horas.

En tanto, Tixinda. Marcha por un color, proyecto interdisciplinario de Melanie Smith y Patricio Villarreal, aborda el riesgo de extinción del caracol Plicopurpura pansa, fuente de un tinte ancestral utilizado por comunidades mixtecas de Oaxaca. Mediante el teatro se narra cómo se vive la desaparición de un color, un conocimiento y un ecosistema. También habrá musicalización en vivo con banda mixteca. Se presentará el 15 y 16 de mayo a las 19 y 18 horas, respectivamente, en el Pabellón Escénico.