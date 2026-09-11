Anuncian festival de cine en Chiapas

Con cuatro sedes y la presencia de varias personalidades, los integrantes de la fundación Siembra Arte, A. C., anunciaron la próxima edición del Festival Malacate, el cual se llevará a cabo del 12 al 15 de noviembre próximo en Tuxtla Gutiérrez.

Indicaron que para esta ocasión se tiene contemplada la presentación de siete largometrajes que se proyectarán gratuitamente en cuatro recintos del centro de la ciudad capital.

Añadieron que la idea es que nadie se quede afuera de esta fiesta fílmica que comenzará el día jueves 12 de noviembre en el Teatro Universitario de la Unicach, con la exhibición del documental Li’cham, de la realizadora Ana Ts’uyeb.

Destacaron que la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas participa como aliada estratégica y presta el espacio para la función de apertura, mientras que el resto de la programación se desarrollará en el primer cuadro de esta ciudad.

Asimismo, adelantaron que habrá películas con audiodescripción, subtitulado e interpretación en lengua de señas mexicana, entre estas Kuxlejal, Las letras de mi mente y Mamá.

Otras actividades

Además de las exhibiciones, se contará con talleres en la Casa de la Cultura Luis Alaminos, conversatorios y presentaciones en el Museo del Café de Chiapas y en el teatro Francisco I. Madero, así como una expo-intercultural en el Museo de la Ciudad, que también funciona como sala principal.

A la cartelera se sumarán los cortometrajes que ganen el concurso convocado por el propio festival y una película sorpresa, que se revela el día de la función.

Los organizadores invitan a la comunidad a inscribir sus propuestas en el certamen. Recibirán obras de personas originarias de Chiapas o residentes en el estado, teniendo como límite el 25 de septiembre a las 23:59 horas para ser parte de este encuentro fílmico.

Asimismo, invitaron a ser parte del voluntariado, cuyas inscripciones cerrará el 21 de septiembre. Entre los requisitos están el ser mayor de edad y tener un horario flexible y gusto por las artes.