Anuncian Festival del Mar y la Tortuga

La localidad de Puerto Arista será sede del 5ª Festival del Mar y la Tortuga, que se llevará a cabo los días 21 y 22 de agosto del presente año.

La actividad es impulsada por el gobierno de México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, la Casa de las Artes y el Mar y los habitantes de la región costera.

El encuentro tendrá lugar en la Casa de las Artes y el Mar, así como en las playas colindantes que conforman el Santuario Playa de Puerto Arista de la Conanp.

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La programación contará con diversos eventos dirigidos a toda la familia, como pláticas especializadas sobre el ciclo de vida y el cuidado de las tortugas marinas, además de conversatorios literarios, narración de cuentos y talleres creativos.

También habrá concursos de castillos de arena y talleres para la creación de papalotes. Asimismo, se han programado exposiciones de arte local, obras de teatro y presentaciones culturales frente al mar, incluidos conciertos nocturnos con géneros que van desde el rock hasta la salsa, con la finalidad de amenizar la fiesta.

En ese sentido, destacaron que la quinta edición tiene como propósito unir las expresiones artísticas y culturales con la conciencia ambiental para promover la preservación de las tortugas marinas que desovan en las costas del estado.

Cabe resaltar que Puerto Arista siempre ha sido la sede principal del festival, ya que al tratarse de un evento biocultural ligado a la conservación ambiental, se lleva a cabo en este sitio que alberga el Santuario Playa de Puerto Arista de la Conanp.