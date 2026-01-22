Anuncian Festival del Tamal Tuxtleco

Luego de su reapertura, el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez regresa a sus actividades habituales, con la finalidad de crear comunidad y ser un espacio abierto a todas las manifestaciones culturales. Bajo ese panorama, el 2 de febrero se llevará a cabo el Festival del Tamal Tuxtleco, a partir de las 2 de la tarde.

Los organizadores adelantaron que durante el evento se desarrollará un extenso programa que incluirá una expoventa de tamales tradicionales y creativos. También habrá diversas charlas y conferencias sobre este alimento, con invitados especiales, además de música en vivo “para poner el ambiente”.

Destacan que este encuentro tiene como finalidad fomentar la convivencia y la identidad tuxtleca. Destacaron que se instalará un contenedor de PET donde las personas podrán depositar el muñequito que sacaron en la partida de rosca el pasado Día de Reyes, así como tapitas de plástico, para reciclaje.

Recuperan el espacio

De manera semanal, diversas brigadas de voluntarios trabajan para la restauración de este lugar que permaneció cerrado por varios años debido a un trabajo de remodelación que se fue postergando durante meses.

Tras la conclusión de las obras, instancias gubernamentales retardaron el proceso de entrega, lo que generó que el edificio comenzará a presentar algunos daños derivado de la falta de limpieza.

Esto también obligó a que los integrantes de la Fundación Fernando Castañón Gamboa Pro Museo de la Ciudad iniciaran un proceso de recuperación del inmueble. El litigio llegó a su conclusión en el mes de septiembre del 2025, cuando de manera inesperada las autoridades municipales hicieron entrega de las llaves del recinto.

Desde esa fecha, diversos grupos de personas han trabajado de manera incansable tratando de restaurar el edificio. Cabe resaltar que una de las últimas actividades masivas del Museo de la Ciudad fue justamente la Feria del Tamal Tuxtleco, y posteriormente cerró sus puertas hasta el año pasado.