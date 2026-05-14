Anuncian festival en el Jardín Escénico

El Jardín Escénico, ubicado en el Centro Cultural del Bosque, en la Ciudad de México, presenta la primera edición del Festival Artes y Naturaleza, que se lleva a cabo hasta el 17 de mayo.

El programa está conformado por puestas en escena, música y talleres que comparten el cruce entre la ciencia, las artes y la naturaleza. “La esencia de este festival es precisamente que podamos estar en contacto con esta naturaleza, lo poco que nos permite a veces esta ciudad”, indica Luis Mario Moncada, coordinador Nacional de Teatros del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

El funcionario explica que habrá 15 actividades durante cinco días, todas libres de costo, y subraya que el programa es apto para toda la familia. “Quisiera ampliar la invitación y decir que la idea es que la gente venga a pasar un día completo en el jardín, porque desde la mañana hay actividades, entonces que se traigan su itacate para hacer un día de campo aquí y que después puedan asistir a una de las otras actividades que están en el pabellón, o en el laboratorio, o en los mismos jardines”, comenta Luis Mario Moncada.

Obras

En la programación hay propuestas como Cati, Catalina, Calicó… o la maravillosa vida de la niña gato, una obra familiar de Teatro de los Sótanos, que explora el vínculo afectivo entre humanos y animales de compañía; se presentará el 14 y 15 de mayo.

Tres personas, dos de ellas subidas en zancos, se requieren para traer a la vida la marioneta del elefante Stampy, quien protagoniza El paso del elefante, que se mostrará el fin de semana a las 11:00 horas.

Entre el 15 y 16 de mayo se podrá ver el performance Tixinda. Marcha por un color, un proyecto de Melanie Smith y Patricio Villarreal, que aborda la posible extinción del caracol Plicopurpura pansa, fuente de un tinte púrpura ancestral preservado por comunidades mixtecas de Oaxaca.

Además, habrá una instalación sonora de Alan Manríquez, que podrá escucharse el sábado y el domingo, de 9:00 a 21:00 horas, así como los talleres de avistamiento de aves y dibujo, observación de insectos en el jardín y arte para niñas y niños, todos enfocados en el vínculo entre creación artística y entorno natural.

El funcionario del Inbal explica que se llegó a la idea del festival luego de ver que la programación del jardín era “a veces un tanto aleatoria” y sentir que tenían que llegar a una idea “que le dé identidad al espacio” y “consolidar que el espacio se convierta en un entorno con lo escénico, las artes y naturaleza”.

El Festival Artes y Naturaleza se lleva a cabo en mayo para coincidir con la celebración del Día Mundial de la Biodiversidad, que es el día 22.