Anuncian Festival Fray Matías

La mañana del martes 2 de diciembre, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) dio a conocer la programación del XXII Festival Internacional de las Culturas y las Artes Fray Matías de Córdova Pluricultural 2025.

Precisaron que el evento se llevará a cabo del 4 al 6 de diciembre en la ciudad fronteriza de Tapachula, donde habrá espectáculos de música y danza, además de teatro, literatura, cine, artes visuales y actividades comunitarias que celebrarán la diversidad cultural y el talento artístico de Chiapas, México y el mundo.

Múltiples foros

Destacaron que se desarrollará en el parque central Miguel Hidalgo, donde estarán montados el doro principal y el foro alterno, mientras que las actividades literarias tendrán lugar en el Museo de Arqueología del Soconusco.

Como parte de la programación, en el foro Principal se presentarán agrupaciones como la Orquesta de la Calle, del maestro Jorge Flores; Sonex; el dueto de Jacinta Fuentes y Efraín Esperilla; Pako Sánchez Orquesta y la banda de ska zoque La Sexta Vocal. Asimismo, se contará con la participación del grupo de teatro Letra y Movimiento.

Refieren que también habrá espacios itinerantes dedicados al sector infantil, que visitarán los ejidos 20 de Noviembre y Miramar, así como y el albergue La Esperanza, llevando talleres y obras de teatro.

Como parte de las mencionadas actividades literarias, habrá presentaciones de libros como Manco y loco, ¡arde!, Juglaría de Orozcuentos, La psicobiografía del poeta Armando Duvalier, Cuentografía 2 y Desde adentro entre muchos más.

Para conocer el extenso programa del festival, invitan a consultar la página web del Coneculta o visitar sus redes sociales. Finalmente, reiteraron que este evento honra el legado de Fray Matías de Córdova como defensor de la libertad y el pensamiento crítico, y convierte a Tapachula en un punto de encuentro para todas y todos.