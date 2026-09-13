Anuncian Festival Maya Zoque

Bajo la idea de preservar, promover y fortalecer la riqueza de los pueblos originarios, del 23 al 27 de septiembre se llevará a cabo el XXXVI Festival Maya Zoque Chiapaneca, teniendo como sede al poblado de Petalcingo, en el municipio de Tila.

La edición 2026 tiene como lema “Conciencia e identidad en la diversidad”. Informaron que para esta ocasión se tendrá como invitado especial a Tamborichocos del Gobierno del Estado de Tabasco, el cual forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz.

De regreso

Recordaron que el festival inició en 1990 en Motozintla, y un año después se efectuó en Tila, por lo que después de 35 años, y gracias a las sinergias institucionales, regresa al citado municipio.

Precisaron que este encuentro se organiza a través del gobierno de México, la Secretaría de Cultura, el Circuito Nacional de Festivales por la Paz y el gobierno del Estado de Chiapas, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali) y el Ayuntamiento de Tila.

Este año se contará con la participación de 17 agrupaciones culturales, provenientes de 13 municipios de la entidad con actividades académicas, talleres infantiles y juveniles, presentación de música y danza tradicional, teatro comunitario, proyección de películas y conciertos.

También mencionaron que el festival celebra la diversidad de Chiapas y tiene la finalidad de recuperar la memoria ancestral, además de fortalecer la identidad pluricultural y plurilingüista de los pueblos. Por ello este encuentro es itinerante e involucra la participación de los 13 pueblos originarios de Chiapas.

Angélica Altuzar Constantino, directora del Coneculta, enfatizó que la importancia del evento es el intercambio de saberes, la cohesión que logran las diversas culturas del estado y la promoción de la cultura de paz. “Estamos rescatando espacios públicos en municipios que en algún momento fueron asolados por la inseguridad. Ahora, gracias a los apoyos de las fuerzas de seguridad, del pueblo, con el impulso del gobernador y los esfuerzos municipales y de las instituciones, estamos logrando que se recupere y que sean espacios armoniosos”, puntualizó.