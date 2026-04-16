Anuncian Festival Nasakobajk 2026

Con bailes típicos de la región y una muestra gastronómica del municipio de Ocotepec, este miércoles en la Sala Mural del Congreso del Estado fue presentado el Festival Nasakobajk 2026.

Diputados, promotores y autoridades detallaron que el evento se llevará a cabo del 24 al 26 de abril, en el citado municipio, ubicado a 112 kilómetros de esta ciudad capital. Resaltaron que durante los tres días de actividades se contará con un variado programa que incluirá gastronomía, danza y música tradicional, así como una rodada biker, carreras y la presentación estelar de El Haragán y Cía.

Indicaron que el propósito es posicionar este festival como un referente cultural de identidad chiapaneca en la región zoque. También pretenden fortalecer el sentido de permanencia e impulsar a la chiapanequidad como eje de orgullo colectivo.

Presentación

La diputada Selene Josefina Sánchez Cruz, presidenta de la Comisión de la Cultura y la Chiapanequidad del recinto legislativo, expresó que en el corazón del norte del estado, entre montañas, bosques y niebla se encuentra el bello municipio de Ocotepec, lugar en donde se desarrollará el evento.

“La cultura zoque no solo es una lengua, es una forma de entender el mundo. Vive en sus tradiciones, en su gastronomía, en sus rituales y en su organización social profundamente vinculada al territorio y a la memoria colectiva”, compartió al tomar el micrófono.

Añadió que Nasakobajk nace como una ventana al mundo para compartir lo que somos. “Esos sabores que cuentan historias de la selva y el fogón, manos que transforman el barro y el textil en arte eterno, paisajes que resguardan la riqueza de nuestra biodiversidad. Hoy los venimos a invitar a que conozcan este municipio y descubran todos sus tesoros”, comentó.

Por su parte, el presidente municipal, Isidro Ramos Bonifaz, refirió que “Nasakobajk” significa “Madre Tierra” en zoque, y que dicha celebración es fundamental para preservar y difundir la riqueza cultural, las tradiciones y las costumbres de la región zoque.

“Este evento se ha convertido en una cita imperdible que busca mostrar al mundo la belleza y la herencia de Ocotepec”, externó.