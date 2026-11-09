Anuncian fiesta de las letras

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez dio a conocer que los próximos 12 y 13 de noviembre se llevará a cabo la Feria Municipal del Libro 2026, encuentro al que han definido como una “fiesta de las letras”.

Detallaron que el evento tendrá lugar en la explana del parque central de Tuxtla Gutiérrez y contempla una serie de actividades, como presentaciones de libros, talleres de fomento de la lectura, presentaciones musicales y escénicas, un programa artístico y cultural infantil, así como la incorporación de un área de café y lectura.

Por su parte, el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) invitó a la ciudadanía a prepararse para vivir dos días increíbles, en los que se desarrollará un programa lleno de magia y cultura para todas las edades.

Edición anterior

Cabe resaltar que la presente administración organiza este evento cultural por segundo año consecutivo. La edición 2025 se efectuó en el Patio Cívico del Palacio Municipal.

En esa oportunidad, el público pudo conocer libros como Olimpo, de Marcelino Champo, el cual fue comentado por Griselda Laines y José Luis Paredes. También fue presentado Más allá de la pantalla: orientación para el estudiante el línea, una obra coordinada por Dolores Guadalupe Sosa Zúñiga y Rebeca Garzón Clemente.

Cuerpos habitados, de Mauricio Albores Argüello, y Ramiro Jiménez Pozo y el grabado en Chiapas: sentimiento, época y contexto, de Ramiro Jiménez Chacón y Marco Antonio Sánchez Daza, entre otros.

Aunque este año no se ha dado a conocer el programa, se espera que varios autores locales den conocer sus obras. Entre ellos destaca la escritora Damaris Disner, quien por segunda ocasión presentará su nuevo libro ¿Papá es un pez?, publicado por el sello Espantapájaros Editorial.