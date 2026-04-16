Anuncian Fiesta del Libro y la Rosa

La Fiesta del Libro y la Rosa de la UNAM llega a su mayoría de edad viva y potente, celebrará su edición 18 del 23 al 26 de abril en el Centro Cultural Universitario y sedes externas, con el tema de la cultura de paz y el lema “Nombrar para existir”.

Para Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, es una fiesta única. “Tiene dos características: no hay otra feria que dialogue con todas las artes y es una feria que no había al sur de la ciudad, al aire libre y en un lugar incomparable como el Centro Cultural Universitario y que extiende sus sedes”, señaló al presentar esta edición que pasa de tres a cuatro días, de 398 a 500 actividades, y dos nuevas sedes y 183 stands, lo que representa un crecimiento del 13 %.

Señaló que estarán presentes los autores “que en este momento están escribiendo lo que nos importa leer”. De ahí que entre los invitados están Dolores Reyes, Brenda Navarro, María Negroni, Roger Bartra, Verónica Murguía, Alma Delia Murillo, Ruperta Bautista, Antonio Ortuño, Martín Solares, Joaquín Cosío y Arcelia Ramírez.

La Fiesta del Libro y las Rosa (que repite su presupuesto de 2025: 4 millones), rendirá homenajes a Miguel León Portilla, Jaime Sabines, Julieta Fierro e Ignacio Padilla; presentarán la exposición de fotos de Pedro Valtierra y los conciertos de Sonex, Sonido Gallo Negro y de la Orquesta de Tango de la Facultad de Música. Destaca la presentación de la antología Tiro libre. Relatos cancheros sobre futbol, editada por la UNAM, que será el libro de verano que se repartirá entre los universitarios.