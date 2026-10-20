Anuncian ganadores del Fondo Lekil

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) reveló los nombres de los proyectos seleccionados mediante la convocatoria Fondo Lekil. Ayuda para la Prosperidad creativa: Arte y Cultura.

De acuerdo con los carteles compartidos en Facebook, serán beneficiados 30 proyectos con un fondo de 20 mil pesos, mientras que otros 40 recibirán un recurso de 30 mil pesos.

Además, informaron que este 21 de octubre a las 11:00 horas, en el auditorio del centro cultural Jaime Sabines, habrá una retroalimentación en la que se darán a conocer las sugerencias anotadas por los dictaminadores en cada propuesta seleccionada, con la finalidad de optimizar su impacto comunitario.

¿Que es el Fondo Lekil?

Se trata de un programa de financiamiento público y estímulos económicos creado por el gobierno del estado de Chiapas a través del Coneculta. Su objetivo es impulsar proyectos artísticos y culturales que tengan un impacto directo en las comunidades, utilizando el arte como una herramienta para fortalecer la identidad cultural de la región, la participación social y el encuentro comunitario.

En la presentación de la convocatoria puntualizaron que el fondo entregaría recursos económicos a creadores, artistas y gestores culturales que presentaran propuestas en las siguientes líneas de acción: obras artísticas en diversas disciplinas; desarrollo de talleres y procesos de formación artística, y procesos de mediación cultural enfocados en acercar los bienes culturales a la población.

La invitación estuvo abierta del 11 de septiembre al 4 de octubre de 2026 y tuvo como propósito impulsar procesos y proyectos artísticos de personas radicadas en el estado. Cabe señalar que debido al alto número de propuestas, se amplio el plazo para dar a conocer a los creadores beneficiados.