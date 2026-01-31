Anuncian invitados de Teatro entre Cuatro

Los organizadores del Festival Teatro entre Cuatro dieron a conocer los nombres de los proyectos que participarán en la novena edición de este encuentro teatral que se llevará a cabo en San Cristóbal de Las Casas.

A más de dos meses de haber lanzado la convocatoria de registro para las propuestas escénicas, el 27 de enero lograron conformar la cartelera que se presentará en La Enseñanza Casa de la Ciudad, los próximos 6 y 7 de marzo.

Programa

Tras felicitar a las compañías y talleristas elegidos, los responsables del evento destacaron que “sus propuestas fueron seleccionadas por la autenticidad de su búsqueda, la fuerza de su lenguaje escénico y la manera en que dialogan con esta edición del festival”. Asimismo, expresaron: “Nos honra coincidir en este espacio y construir, junto a ustedes, un encuentro que apuesta por el cuidado del proceso, el intercambio y la experiencia compartida, Gracias por confiar su trabajo y por sostener, desde la escena y la pedagogía, prácticas vivas, sensibles y comprometidas”.

De igual forma, indicaron que las propuestas son Jolgorio, de la compañía La Puerta Abierta, bajo la dirección de Marihana Zárate; Casi ser, de U Dance y dirigida por Mario Cárdenas; Crimen, de la compañía Tuno y Tuna, con dirección de Jesús Silvestre, y Ciclos del alma, de Somnia MK, dirigida por Fernando Pineda.

En tanto, los talleres que se impartirán como parte del encuentro serán “Pájaros que describen”, de Erik Santoyo, y “Donde el deseo respira”, de Nayelhy Montaño. En ese sentido, destacaron que el proyecto busca impulsar el teatro independiente en San Cristóbal de Las Casas y promover los trabajos de artistas de las diversas entidades y fortalecer las redes entre los creadores de México y otras naciones.

Finalmente, mencionaron que para esta novena edición abren un espacio para explorar el deseo: sus censuras y excesos, sus formas visibles y sus sombras secretas. “Nos interesa el deseo como bandera de paz y territorio de búsqueda, como vibración que resuenan en los cuerpos, en la voz, en la mirada; como fuerza imparable que desafía límites y revela nuestros miedos”, compartieron.