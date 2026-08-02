Anuncian la Muestra Estatal 2026

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), a través de la Coordinación de Enseñanza y Fomento Artístico, hizo públicos los resultados oficiales de la convocatoria para la Muestra Estatal de Teatro 2026, que tendrá como sede el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa de Tuxtla Gutiérrez.

Obra ganadoras

Un comité de selección especializado, integrado por los destacados creadores y críticos Beatriz Marlene Aguilar, Pablo Isaac Herrero y Pablo Edén Martínez Tejeda, fue el encargado de evaluar las propuestas y elegir los cinco proyectos que formarán parte de la programación oficial de este año.

Las producciones seleccionadas para representar lo mejor del talento escénico del estado son La República Análoga, del colectivo A-nónimo Grupo Escénico, bajo la dirección de Gabriela Ottogali; Fedra y otras griegas, del Laboratorio de Investigación Escénica: La Clepsidra (LIEC) y dirigida por Darinka Ramírez Guzmán; Jolgorio, presentada por la compañía La Puerta Abierta y Marihana Zárate; Itzelina y los rayos del sol, montaje de Amapola Teatro, bajo la guía de Priscila Morales López; El nini tampoco, obra de la agrupación Escritores y Actores Tores, con la dirección de Saúl de Jesús Trejo Gordillo.

La dependencia dirigida por la maestra Angélica Altuzar Constantino indicó este evento busca incentivar el intercambio artístico, promover la diversidad de lenguajes escénicos en la región y ofrecer al público chiapaneco una cartelera de alta calidad.

La Muestra Estatal de Teatro es un encuentro artístico oficial que reúne a grupos, compañías y creadores locales para presentar sus producciones más recientes en un espacio de intercambio cultural. En en estado de Chiapas, es organizado por el Coneculta y se lleva a cabo en foros como el Teatro de la Ciudad.