Anuncian Libertad por el Saber

La edición XI del Encuentro Libertad por el Saber, organizado cada año por miembros de El Colegio Nacional, abordará retos, riesgos y problemas de la educación superior en México, en un contexto en que universidades, profesores y estudiantes se enfrentan a nuevos obstáculos por el avance digital, la falta de empleo y el uso de la IA.

Con el tema “La educación superior en un mundo cambiante”, el encuentro tendrá la participación de reconocidos docentes, como José Sarukhán, Julia Carabias, Silvia Giorguli y Claudio Lomnitz.

Programa

En la conferencia para presentar el evento, a efectuarse del 3 al 7 de noviembre, Giorguli señaló que la educación superior tiene un papel clave en la generación y difusión de las artes y humanidades, además de la formación de personas libres, responsables y autónomas.

Sin embargo, también existen nuevos retos derivados de la IA y las nuevas comunicaciones, así como la transformación del mercado de trabajo. “Hay retos más amplios en un momento de polarización y cambio, en América Latina el reto está en la aportación a la construcción de paz por parte de las universidades, y cómo se posiciona la educación superior como articuladora de discusiones”, señala.

Julia Carabias dijo que la formación de los profesionistas mexicanos es una preocupación general de El Colegio Nacional, e hizo énfasis en el nombre de la edición del encuentro, por la velocidad de los cambios que vive el mundo. “Sentimos que la educación superior no está al alcance de esos grandes cambios, después del covid, del aislamiento, el desarrollo de las plataformas, el crecimiento de las redes, la IA, nos coloca en retos a los profesores y estudiantes, los estudiantes están trabajando solos, en sus casas con sus herramientas, se han perdido procesos de sociabilización que empiezan a verse”, explicó.

Tópicos

Con más de 49 participantes, las mesas abordarán temas como el estado actual de la educación universitaria, las responsabilidades de las instituciones de educación superior, equidad, libertad y bienestar en la convivencia universitaria, y la vinculación entre universidades y la sociedad.

Sarukhán señaló que la educación superior va más allá de tener un diploma para obtener trabajo, ya que constituye a los sujetos y los hace parte fundamental de una sociedad. “Los hace profesionistas, no solo de su área, sino al servicio de la sociedad”, refirió.