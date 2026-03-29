Anuncian Muestra Estatal de Teatro 2026

Este 27 de marzo, Día Mundial del Teatro, el gobierno del estado de Chiapas, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), por medio de la Coordinación de Enseñanza y Fomento Artístico y el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, lanzó la convocatoria de la Muestra Estatal de Teatro 2026.

Detallaron que el evento se llevará a cabo del 18 al 22 de noviembre, con la finalidad de fomentar la creación, la producción y la difusión teatral, promoviendo la participación de creadores locales y el intercambio cultural.

Las bases establecen que pueden postularse compañías y grupos teatrales locales, de otros estados o extranjeros, siempre y cuando acrediten una residencia habitual y constante en Chiapas.

Cada director de escena podrá dirigir un solo montaje, pero tendrá la posibilidad de participar creativamente en otros proyectos. Cada compañía o grupo teatral puede registrarse con un solo montaje, y se otorgará un apoyo económico al representante de cada compañía: 20 mil pesos para grupos de tres o más personas y 10 mil para monólogos y adaptaciones de dos participantes.

Asimismo, se establecen estímulos económicos de cinco mil pesos para la mejor actriz, el mejor actor y el mejor director

Requisitos

Las obras seleccionadas se presentarán en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, del 18 al 22 de noviembre de 2026, en el marco del aniversario del mismo. Los organizadores especifican que estas deben ser prácticas y adaptables a las condiciones técnicas del recinto, y los postulantes deben contar con la autorización de derechos de autor.

El registro requiere nombrar un representante, completar un formato de inscripción en línea y anexar una carpeta con el título de la obra, autor, director, compañía, sinopsis, elenco, equipo creativo, síntesis curricular y documentos que avalen trabajos anteriores. También se debe subir una grabación del montaje a Youtube o Vimeo, preferiblemente en HD (1080p, 1920 x 1080 pixeles), con posición horizontal (16:9) y sonido inteligible.

El periodo de inscripción finalizará el lunes 15 de junio de 2026, a las 23:50 horas. Los grupos seleccionados se publicarán en www.conecultachiapas.gob.mx y redes sociales de Coneculta y el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, a más tardar el viernes 31 de julio de 2026.

El comité de selección, integrado por expertos, emitirá un fallo inapelable. El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas otorgará reconocimientos de participación. La convocatoria fue emitida en Tuxtla Gutiérrez, el 27 de marzo de 2026.