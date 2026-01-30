Anuncian Muestra Internacional de Cine

Una selección de ocho filmes integra la cartelera de la 78ª Muestra Internacional de Cine, que llegará al estado de Chiapas a partir del 20 de febrero.

La películas se exhibirán tanto en Tuxtla Gutiérrez como en Comitán de Domínguez, con la finalidad de descentralizar las actividades culturales y llevarlas a diversos rincones del estado.

Abigaíl Omar Domínguez Alcázar, director de Promoción Cultural del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), expuso que se trata de un evento muy importante al que se están sumando de nueva cuenta.

Acuerdos

De igual forma, refirió que desde hace algunos meses sostuvieron reuniones para el fortalecimiento de la muestra, en la cuales el Coneculta se comprometió a sumarse a las actividades.

Por su parte, el crítico de cine y organizador del evento, Gustavo Trujillo, adelantó que las proyecciones comenzarán con la cinta Ella y su hijo, una película de Irán que reflexiona sobre las prohibiciones impuestas por un régimen autoritario.

También forman parte de la selección Sueños, del director noruego Dag Johan Haugerud; Romería, de Carla Simón; O último azul, de Gabriel Mascaro; Un fantasma para servirte, de Ratchapoom Boonbunchachoke; Dos fiscales, de Sergei Loznitsa; Sirat: trance en el desierto, de Oliver Laxe, y Dos extraños, dos estaciones, de Sho Miyake.

Angélica Martínez, coordinadora de La Muestra Es Nuestra, señaló que la intención es llevar el cine a la sociedad, por lo que en esta edición llegarán a Comitán. Añadió que esta actividad se lleva a cabo con la finalidad de mostrar un cine distinto y dar a conocer otras culturales por medio de obras destacadas.

Finalmente, indicaron que la Muestra Internacional de Cine se ha consolidado como un referente cultural en Chiapas, que invita a reflexionar, dialogar y disfrutar del séptimo arte en toda su riqueza.