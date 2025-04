Anuncian pelea entre Gala y Alana

El encuentro boxístico entre Alana Flores y Gala Montes ha generado un gran interés en redes sociales, donde los seguidores de ambas celebridades ya han mostrado su apoyo a sus favoritas evento denominado Supernova Orígenes, el cual es avalado por la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México.

Ambas contendientes han contribuido a aumentar la expectativa al aparecer un video promocional en el que se percibe la intensidad de la rivalidad que llevarán al cuadrilátero.

Este enfrentamiento no solo destaca por la popularidad de las participantes, sino también por la curiosidad que despierta verlas en un contexto completamente diferente al habitual. “Desde hace años practico box y es el momento de demostrar la capacidad que tengo al enfrentar a una boxeadora profesional. Además no me sé rajar y estoy programada para la función especial”, dijo Montes.

Las entradas para este evento del próximo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes, ya están disponibles y los precios oscilan entre los 488 y los 7 mil pesos. Los boletos más costosos corresponden a la zona conocida como ring side, mientras que los más accesibles se encuentran en las gradas superiores del recinto. La duración estimada del espectáculo será de dos horas, tiempo en el que los asistentes podrán disfrutar tanto de los combates como de las actuaciones musicales.

Por su parte, Alana comentó que pese a que no ha tenido actividad en el cuadrilátero, tendrá que demostrar que sigue bien. “Quiero volver a pelear, yo no me conformo con poco, quiero ir a lo grande, que sea una pelea llamativa y sé que hay muchas personas que quieren pelear conmigo, sé que no muchas se atreven”, comentó.

Además de la pelea estelar, otro combate que ha captado la atención es la de “El Escorpión Dorado” y Franco Escamilla.