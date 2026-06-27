Anuncian plan de apoyo a Venezuela

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel expresó su tristeza y solidaridad con Venezuela tras la tragedia ocurrida en el país y anunció que trabaja en un plan de apoyo internacional para ayudar a las personas afectadas.

A través de un mensaje dirigido a sus compatriotas, Dudamel aseguró que sus pensamientos están con las familias venezolanas e indicó que, ante la magnitud de lo ocurrido, las palabras resultan insuficientes. “Mi amada Venezuela, siento una profunda tristeza por esta terrible tragedia que ha ocurrido en nuestro país. Mis pensamientos están con todos ustedes, hermanas y hermanos venezolanos”, expresó el músico.

Estrategias

El reconocido director agregó que se encuentra trabajando en una estrategia de solidaridad que dará a conocer próximamente, con el objetivo de brindar apoyo a quienes más lo necesitan. “Hay ocasiones en las que las palabras no son suficientes, por eso estoy trabajando en un inmediato plan de apoyo y solidaridad internacional, que en breve podré darles más detalles”, señaló.

Dudamel destacó la capacidad de los venezolanos para superar momentos difíciles y llamó a mantener la unión y la esperanza. “Nuestro país siempre se ha levantado sobre las adversidades con fortaleza, unión y esperanza. Estoy siempre contigo, mi amada Venezuela”, afirmó.

Los movimientos telúricos ocurrieron el miércoles 24 de junio y alcanzaron magnitudes de 7.2 y 7.5, con apenas 39 segundos de diferencia, un fenómeno conocido como doblete sísmico. Los sismos tuvieron impacto en varias regiones del país y provocaron daños en infraestructura, así como en servicios y zonas habitacionales.