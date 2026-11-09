Anuncian precuela de Stranger things

Netflix ha anunciado Other worlds: a stranger things adventure, una precuela de Stranger things ambientada en la década de los 50 y cuyo estreno está previsto para 2028.

La serie sigue a nuevos personajes, décadas antes de que el grupo de Hawkins, Indiana, descubra su conspiración sobrenatural.

¿De que tratará?

Other worlds se desarrolla en 1955, antes de los acontecimientos de la obra original, que explora el pasado de Henry Creel en Hawkins en 1959. En lugar de retomar las aventuras del grupo original, la nueva serie presentará un escenario diferente con nuevos héroes y villanos.

Netflix también publicó un inquietante avance que muestra una bicicleta abandonada, una radio antigua y un cielo amenazador.

Las imágenes revelan la fecha del 19 de abril de 1955 en Marion, Nevada, lo que sugiere que lo que ocurrió allí podría tener una conexión importante con los misterios sobrenaturales que los fans ya conocen en la famosa serie.