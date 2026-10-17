Anuncian primera Bienal de Yucatán

La primera Bienal de Yucatán, encuentro internacional de arte contemporáneo, se celebrará del 26 de noviembre de 2026 al 28 de febrero de 2027. Se trata de una apuesta de su fundadora, la historiadora de arte Catherine Petitgas, para impulsar la profesionalización del arte.

La elección para que Mérida, Yucatán, se convirtiera en el escenario internacional para la exhibición de arte, con 15 sedes y 76 artistas, que van desde locales, nacionales y hasta internacionales —entre los que se encuentran Bárbara Sánchez Kane, Yoko Ono, Teresa Margolles, Cecilia Vicuña y Óscar Murillo—, se debe a la riqueza cultural y la escena emergente de arte contemporáneo del estado, indicó en entrevista la fundadora.

Para la ocasión, el artista Abraham Cruzvillegas asume el rol de curador y definió “Vocal” como el tema de esta edición, que explorará el concepto de lenguaje. Cruzvillegas explica que realizó la selección de artistas participantes basado en creadores que aborden en su discurso y obra el tema, que amplíen la perspectiva del concepto y aquellos con quienes ha establecido un vínculo en el pasado a través del trabajo.

Próximas ediciones

La Bienal de Yucatán ya se comprometió a llevar a cabo otras dos ediciones en 2028 y 2030. Para Petitgas, el futuro de este encuentro depende del éxito de esta edición, donde espera recibir entre 60 y 70 mil asistentes.

La motivación para organizar este evento —cuyo acceso será gratis— es elevar el nivel cultural de la zona. “Estamos peleando muchísimo para que haya los niveles de exposición internacional (en Yucatán). Creo que gracias a esta exposición vamos a inspirar a las autoridades a darse cuenta de que sí hay que levantar el juego”, afirmó.