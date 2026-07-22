Anuncian resultados de Escenarios IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), dio a conocer los resultados de la Convocatoria Nacional Escenarios IMSS-Cultura 2026-2027.

De todos los proyectos recibidos, fueron 100 los seleccionados y que recibirán un estímulo económico de 300 mil pesos para ofrecer seis funciones en sus respectivos circuitos regionales de la Red de Teatros del IMSS.

A través de un comunicado conjunto, informaron que los proyectos contemplaron una inversión total de 30 millones de pesos, iniciativa que, dijeron, fortalece la circulación de las artes escénicas y consolida una oferta cultural diversa y de calidad en distintas regiones del país.

En ese sentido, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, indicó que Escenarios IMSS-Cultura demuestra cómo la colaboración entre instituciones públicas puede ampliar las oportunidades para las comunidades artísticas.

“Gracias al trabajo conjunto entre el IMSS y la Secretaría de Cultura aprovechamos una infraestructura pública con presencia nacional para fortalecer la circulación de compañías de teatro, danza y propuestas multidisciplinarias, generar nuevos circuitos de presentación y propiciar el encuentro de más personas con las artes escénicas”, expresó.

Resultados

Las dependencias explicaron que, tras un proceso de evaluación y deliberación a cargo de jurados especialistas en teatro, danza y propuestas multidisciplinarias, fueron seleccionados 100 proyectos escénicos provenientes de 29 entidades del país, distribuidos en 66 funciones de teatro, 22 de danza y 12 proyectos multidisciplinarios con música.

Detallaron que las presentaciones se llevarán a cabo entre agosto de 2026 y marzo de 2027 en la Red de Teatros del IMSS a lo largo de todo el país y cada proyecto presenta seis funciones en uno o dos recintos ubicados dentro de la misma región.

Precisaron que para su programación, el circuito se organiza en ocho regiones: Región 1: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Guerrero; Región 2: Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca; Región 3: Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas; Región 4: Michoacán, Jalisco, Nayarit y Colima; Región 5: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua; Región 6: Baja California Sur, Sinaloa y Durango; Región 7: Baja California y Sonora, y Región 8: Campeche, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco.

En distintos puntos del país

Puntualizaron que en la segunda edición participarán 31 espacios escénicos de la Red de Teatros del IMSS, ubicados en 24 ciudades de 21 entidades federativas, como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Adicionalmente, destacaron que, como parte del crecimiento del programa, la edición 2026-2027 incorpora ocho teatros más de la Red de Teatros del IMSS a la programación de Escenarios IMSS-Cultura, lo que amplía su alcance territorial.

Asimismo, apuntaron que el listado completo de los proyectos seleccionados se puede consultar en la página de Escenarios IMSS Cultura y la cartelera de funciones se informará a través de los canales oficiales del IMSS, el Inbal y el Fideicomiso de Administración de Teatros y Salas de Espectáculos del IMSS (Fidteatros).