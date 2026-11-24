En tiempos hostiles, Art Basel Qatar apuesta por el encuentro y la comunidad. El calendario del arte internacional de 2027 arrancará con una cita en Doha, que celebrará su segunda edición de la feria de arte que se originó en Europa y se ha extendido por América, Asia y ahora la región de Medio Oriente, Norte de África y Sudeste de Asia.

Vincenzo de Bellis, director global de Art Basel, dijo que visitar la edición que se efectúa en Qatar es “un lugar de descubrimientos, el arte de la región no era tan visible como debe ser y, eso también pasó cuando abrió Art Basel Miami, que tuvo un gran impacto en el arte latinoamericano y estamos trabajando para también tener un impacto duradero en la región”.

Normalidad

“Todo funciona como funcionaba antes de los ataques. Nuestro mensaje es que todos los grandes eventos siguen llevándose a cabo, como la Fórmula 1, eso refuerza el hecho de que el país está abierto y a toda marcha”, agrega el director.

Sobre si las tensiones les preocupan, De Bellis dijo que el evento continúa su marcha con normalidad, es seguro y para casos extraordinarios “tenemos medidas y acceso directo a nuestros socios”.

Art Basel Qatar 2027 contará con 81 galerías, que es un número menor a las 87 que recibió el año pasado. Tendrá a la venta obras de artistas como Andy Warhol, Salah Elmur, Óscar Murillo, Lucio Fontana, Anish Kapoor, Maurizio Cattelan y Takashi Murakami.