Anuncian un encuentro inclusivo

A través de conversatorios, talleres, conferencias y presentaciones escénicas, En Primera Persona: Encuentro de Artes Escénicas, Diversidad Funcional, Discapacidad y Neurodivergencia, tiene el objetivo de crear una cultura de mayor sensibilidad e inclusión. “Es muy complicado. En una obra de teatro, por ejemplo, no solo es aprenderte el texto y todo lo que debes hacer en la obra. Tienes que explicar lo que necesitas en los camerinos. Se trata, un poco, de enseñar las cosas al teatro (porque con la compañía eso ya se hizo previamente), incluso a la gente de logística. Ya con eso es lo triple de cansado. No solo debes hacer la parte de la actuación, sino que ya llevas todo un gran trabajo previo respecto a todas las necesidades que se tienen”, afirma la bailarina Karime Alonso, que forma parte del consejo del encuentro.

Esas dificultades del día a día son una de las razones por las que Alonso afirma que era necesario realizar un evento como En Primera Persona, que se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre en el Jardín Escénico. “Vamos de poco en poco, hay muchas cosas que se están difundiendo más, pero en el teatro y la escena no había sucedido algo así”, continúa.

Aunque el encuentro está dirigido a todo tipo de público, hay un énfasis especial en artistas y creadores de arte, por lo que en los eventos de la programación habrá audiodescripción y Lengua de Señas Mexicana (LSM), que permitirán ahondar en los retos y necesidades de artistas con discapacidad, neurodivergencia y diversidad funcional, tal como dicta el nombre del encuentro.

Para conformar el consejo de En Primera Persona, además de llamar a Karime Alonso, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) convocó a la directora de escena y de cine Sandra Jiménez Loza; la actriz Erika Bernal (Teatro Ciego); la chelista Maricarmen Graue y el director artístico de Seña y Verbo, Eduardo Domínguez.

En entrevista, Graue, quien se formó en México, Moscú y Kiev, dice que antes se han hecho otros encuentros o festivales de arte y discapacidad, pero lo relevante de este es que lo organiza el Inbal.

“Se llama En Primera Persona porque se organiza desde nuestras necesidades. Como artistas escénicos que somos nos topamos en muchas ocasiones con situaciones complejas, que quisiéramos que se pudieran externar ante las compañías de teatro, los espacios escénicos para que se tomen en cuenta en el presente y a futuro”, dice Graue.

“Abogamos por que se visibilice nuestro trabajo y se nos trate dignamente como artistas; que los públicos con características como las nuestras tengan accesibilidad e inclusión. Y un trato digno, a veces de entrada te ven y comienza el juicio”, concluye.