José Manuel Figueroa y Ferka se convirtieron en la competencia directa de “Apio” Quijano, lo que sorprendió, pues recientemente el integrante de Kabah contó dentro de La casa de los famosos México que, de todas y todos los participantes de la competencia, por quienes más atraído se ha sentido es por Marie Claire Harp y Jorge Losa.

A poco menos de un mes que comenzaran las transmisiones de este reality show, ya solo quedan 11 de los 14 competidores, por lo que, entre más pasa el tiempo, la confianza comienza a nacer entre las personas que comparten hogar las 24 horas del día y, aunque, hay quienes son más reservados que otro, es innegable que “Apio” Quijano es una de las personalidades que más ha abierto su corazón.

Al cabo de unas semanas, el cantante de 46 años reveló, por primera vez, que se identifica como una persona bisexual, así como también ha reparado en los detalles que rodearon su infancia, cuando sostuvo una relación nula con su padre, situación que le achacó muchos problemas emocionales que, a la fecha, siguen afectándolo.

Pero en esta ocasión el integrante de Kabah se abrió a sus compañeros para contarles por quién de sus compañeros se sintió atraído al entrar la competencia, mientras se encontraba pasando un rato con Wendy Guevara, Sergio Mayer y Poncho de Nigris.

De hecho, Quijano sorprendió a todos, sobre todo a Wendy —por lo que su expresión connotó— cuando reveló que la primera mujer que le atrajo fue nada más y nada menos que la también primera expulsada de la competencia, Marie Claire Harp. “Marie Claire, cuando entré, fue la que más me gustó de hombres y mujeres, fue la que más me gustó”, aseguró.

Luego de una pequeña carcajada, Wendy cuestionó a “Apio” acerca de cuál de los hombres había sido el que más le había gustado más y, tras pensarlo un poco, el cantante aseguró que podría ser Jorge Losa, quien ha tenido acercamientos amorosos con Ferka —la expulsada de esta semana— desde que dio inicio la competencia, pero más que por su físico por su caballerosidad.

“La verdad es que no hay uno que se a como mi tipo particular, no sé... Ahí me muevo por un ritmo de personalidad, yo creo que soy más romántico que buscaría algo más como Jorge, de ese rollo más de príncipe azul”, argumentó.