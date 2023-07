En medio de la atmósfera competitiva y llena de controversias de La casa de los famosos México, “Apio” Quijano, miembro del grupo Kabah y quien salió recientemente del reality, ha decidido abrazar la serenidad y mantenerse en paz consigo.

Mientras que el cantante estaba encerrado, el conductor Alfredo Adame despotricó en su contra, describiéndolo como un “lamebotas, zángano, haragán y traicionero, que no sirve para nada”.

Ante estas fuertes declaraciones, Quijano le respondió al actor, con quien compartió cámaras en 2022 en un reality de Azteca llamado Soy famoso, ¡sácame de aquí!, grabado en República Dominicana.

“Alfredo Adame siempre será Alfredo, yo respeto su carrera, ha sido un actorazo toda la vida. Tuvimos una experiencia juntos en un ‘reality’ el año pasado. No fuimos muy compatibles en nuestras personalidades, pero eso no significa que deje de admirar toda la trayectoria que tiene el señor”, dijo.

Detalló que prefiere ignorar este tipo de mensajes de odio, ya que suelen venir de alguien que se pelea constantemente con quien puede. “No le hago caso a esas palabras, para nada. Me lo decía enfrente el año pasado en el ‘reality’. Ya lo conozco”, indicó el séptimo eliminado de La casa de los famosos.

Ser el primer integrante del team Infierno en ser expulsado lo hace sentirse agradecido y afortunado, porque sabe que tuvo un fuerte apoyo desde el exterior para que siguiera adentro. Sin embargo, dejó claro que ya cumplió con su ciclo dentro de este reality show.

“La forma en que viví mi experiencia... Sentí que ya estaba cumpliendo con mi objetivo y creo que dejé la tarea a los demás diablitos, que son un poco más agresivos, para que continuaran. Pero para mí era el momento de irme, despedirme, y creo que fue el mejor”, declaró.

Además, aseguró que no se arrepiente de nada de lo vivido, pues tanto las experiencias buenas como las malas son parte de su crecimiento. Entre sus nuevos proyectos, destacó que se integrará al 90’s Pop Tour. “Cuando salí, me di cuenta de que tengo un mundo de trabajo, de gira, de shows, de fechas. Tenía ganas de vacacionar a algún lado, de descansar un poquito, pero creo que no me será posible”, señaló. “Quiero concluir este proyecto de la forma más bonita posible, darle toda mi atención y después probablemente enfocarme en nuevos proyectos, nuevas ideas para redes. Apenas estoy regresando”.

Estar aislado, añadió, hizo que en momentos tuviera tristeza, desolación y abandono, pues le pasaron muchas cosas por la cabeza debido al aislamiento: “Sí creo que es importante entrar a un proyecto así con una claridad mental”.