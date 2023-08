“Apio” Quijano, exparticipante de La casa de los famosos, compartió a través de un video en redes sociales su opinión respecto a la controversia sobre un presunto abuso contra Nicola Porcella.

El sábado, las redes sociales se llenaron de acusaciones de abuso contra algunos integrantes del team Infierno, principalmente Sergio Mayer, por una acción en al que desnudaron y embarraron de crema a Nicola Porcella. Tras la lluvia de críticas en redes contra lo que sucedió, el integrante de Kabah se refirió al hecho en una transmisión en vivo.

“Apio” destacó que al interior de la casa, en algunas ocasiones, la convivencia puede ocasionar que los límites del respeto se pierdan entre los habitantes. “Los límites del juego se empiezan a desconocer con el tiempo. Entonces, como les digo, no voy a defender las acciones de nadie, porque cada quien es responsable de esas acciones, pero sí puedo decir que yo creo que estar en un encierro y en un aislamiento de esa manera, cada vez es más agresivo”, declaró.

Además, recalcó: “Cada vez vas perdiendo más los límites del respeto en muchos sentidos. Vas perdiendo límites porque no tienes nada más que a las otras personas con las que puedes interactuar. Entonces puede escalar a un nivel en donde nosotros podemos hacer daño, y también podemos hacer daño afuera”.

¿Qué hicieron los integrantes del team Infierno?

Nicola Porcella estaba acostado cuando entre Wendy Guevara y Sergio lo tiraron al piso, le bajaron la ropa interior y le dieron un par de nalgadas, lo que también hicieron Poncho de Nigris y “Barby” Juárez. Después, Mayer destapó una crema y se la untó en los glúteos, a pesar de que Nicola pedía a gritos que no lo hiciera. “No, no, no, ya, ya no juego”, externó el concursante extranjero.

“¿Por qué hiciste eso, Sergio? ¿La crema esa, qué era?”, preguntó De Nigris al ver que Nicola se levantaba del suelo cubriéndose los genitales. Sergio Mayer siguió molestando a Porcella y dijo: “Fue Wendy que se vino cuando lo vio”.