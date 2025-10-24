“Apio” Quijano se compromete

“Apio” Quijano, integrante del grupo musical Kabah se comprometió con su novio Juan Pa Serrano y compartió el romántico video con sus seguidores en redes sociales, donde ha recibido decenas de felicitaciones.

La pareja, que recientemente cumplió ocho años de relación, quiere una ceremonia especial, por lo que Juan Pa le entregó a “Apio” un anillo de compromiso durante un viaje por Europa.

“¿Quieres tener una ceremonia conmigo?”, expresó en medio de la incredulidad del integrante de Kabah, quien se dijo fascinado con el anillo; el momento ocurrió en junio, y aunque dudaron en compartir algo tan íntimo y especial en redes, finalmente lo hicieron y agradecieron el amor de sus seguidores. “Este gran momento ocurrió en junio y fue un momento súper bonito y especial para nosotros, no sabíamos si compartirlo o hacerlo solo nuestro porque representa una celebración de los años que llevamos juntos y de la historia que hemos escrito año con año. Gracias por tan linda respuesta de su parte y estamos felices de que sean parte de este momento, los queremos mucho y esperen noticias”, se lee.

Un romántico recuerdo

En el Día del Amor y la Amistad, “Apio” dedicó un mensaje con Juan Pa sobre la importancia del amor en estos tiempos tan complejos, y en lo afortunados que eran por tenerse.

“El amor es lo único que nos da la fuerza para sobrevivir en este mundo donde muchas veces todo parece estar perdido. Gritamos fuerte la palabra amor para aquellos que no escuchan y en secreto para aquellos que sueñan con su cuento de hadas. Aquí una pequeña muestra que el amor es libre, honesto, sano, un amor real”, expresó.