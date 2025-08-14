Aplazan el estreno de Shrek 5

Esta semana, Universal Pictures anunció que el estreno de Shrek 5 se moverá del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027. Aunque la espera será más larga, la nueva fecha resulta simbólica: coincidirá con el 17° aniversario de Shrek forever after, estrenada en 2010.

El cambio también responde, según medios especializados, a una estrategia comercial para evitar la fuerte competencia navideña.

Estrenos como Avengers: Doomsday y La Era de Hielo 6 podrían afectar su desempeño, por lo que Universal apuesta por la temporada veraniega, donde otros éxitos animados como The Super Mario Bros. y Mi villano favorito han funcionado con gran éxito. Pero, el nuevo calendario ubica a Shrek 5 muy cerca del lanzamiento de Spider-Man: beyond the Spider-Vers, lo que también representa un desafío en taquilla.

Lo que sí está confirmado por medios como Variety, EW y Deadline es que las voces originales en inglés regresan: Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz volverán a interpretar a Shrek, Burro y Fiona respectivamente.

Además, se suma al elenco Zendaya, quien dará vida a Felicia, la hija adolescente de Shrek y Fiona. El personaje fue presentado brevemente en el teaser oficial, donde la vemos lanzarle un “ew, dad” a su padre frente al espejo mágico, mientras Fiona observa entre divertida y orgullosa.

¿Qué pasará con el doblaje?

En Latinoamérica, los fanáticos también están pendientes de qué ocurrirá con las voces clásicas en español. Aunque no existe confirmación oficial por parte de Universal ni Dreamworks, en marzo de 2025, Alfonso Obregón, quien ha interpretado a Shrek en las cuatro entregas anteriores, publicó en su cuenta de Facebook que probablemente no participaría en esta nueva película. Lo más llamativo fue que también sugirió que Eugenio Derbez (voz de Burro) y Dulce Guerrero (voz de Fiona) tampoco formarían parte del doblaje de Shrek 5. “Parece que ni Dulce, ni Eugenio, ni yo haremos ‘Shrek 5’”, escribió el 14 de marzo.

Aunque sus palabras no han sido desmentidas ni confirmadas oficialmente, el comentario encendió las redes sociales. En X (antes Twitter), varios fanáticos expresaron su decepción y exigieron que se respete el elenco original. Comentarios como “ste cast es tan importante como los protagonistas” o “sin ellos, no es lo mismo se repitieron en cientos de publicaciones. Algunos incluso calificaron la posible salida de las voces originales como un “error estratégico”.

En abril de este año, durante los Premios Platino en Madrid, Eugenio Derbez fue cuestionado sobre su posible salida del proyecto. El actor negó haber dicho que no participaría en la cinta y señaló que estaba sujeta a condiciones. No ofreció una confirmación concreta de su regreso. De momento, todo sigue en suspenso.

Por su parte, Alfonso Obregón, además de estar en el centro de esta controversia, fue noticia en 2024 tras enfrentar una acusación de abuso sexual por parte de una alumna. Más adelante fue absuelto al demostrar su inocencia.