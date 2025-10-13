Aplicaciones prácticas de inteligencia artificial

En la actualidad, las principales opciones trascienden la mera automatización o la eficiencia operativa; se han convertido en un catalizador de innovación, personalización y estrategia

ChatGPT

A pesar de toda la competencia que ha surgido en los últimos años, sigue siendo el referente en aplicaciones de IA. Desarrollado por OpenAI, se trata de un modelo multimodal que permite hacer casi de todo.IA de Canva

Si Canva ya era una herramienta increíble que ha conseguido democratizar el diseño gráfico con sus numerosas plantillas y creación mediante la técnica de arrastrar y soltar, la incorporación de la IA ha elevado su potencial aun nivel superior.Github Copilot

El sector del desarrollo de aplicaciones también está sufriendo una profunda transformación gracias a de las aplicaciones de IA como Github CopilotGemini

Es la respuesta de Google a ChatGPT y una de las aplicaciones de IA más potentes disponibles actualmente. Desarrollado por Google Deepmind, este modelo multimodal ofrece capacidades avanzadas para procesar y generar texto, imágenes y código.IA de Slack

Si de productividad y trabajo en equipo se trata, es una herramienta que está transformando la forma en que los equipos colaboran en el espacio de trabajo digital.