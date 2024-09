Luis Enrique Guzmán, el hijo menor de la actriz Silvia Pinal, confiesa que se siente triste tras confirmarse que no es el padre biológico de Apolo; sin embargo, está tranquilo porque por fin se sabe la verdad tras darse a conocer los resultados de la prueba de ADN a la que se sometió junto al menor, hijo de Mayela Laguna, su expareja.

Aunque por casi cuatro años la familia Pinal pensó que un nuevo integrante se sumaba a su dinastía, la prueba realizada hace unos días, confirmó que el niño Apolo, de cinco años, no es un Guzmán Pinal como lo aseguró su madre Mayela.

Durante varios meses, Mayela y Luis Enrique protagonizaron un pleito legal en el que ella aseguraba que Apolo sí era su hijo, mientras que él, desde abril de 2023, afirmó que no lo era de acuerdo a una prueba de ADN.

Desde que Apolo nació en 2019, Luis Enrique se mostró como un papá orgulloso y acudió a algunos programas a presentar a su hijo, en redes solía subir fotos con él al igual que su hermana Alejandra Guzmán, quien lo consentía mucho. “Muy triste porque amo mucho a Apolo”, respondió Luis Enrique Guzmán cuando la prensa que se encontraba afuera de su casa lo cuestionó sobre los resultados que confirman que no es el papá del menor, a quien dijo, su familia ama.

El hijo de Silvia Pinal y Luis Enrique Guzmán está a la espera de la fecha de una segunda audiencia en la que el juez ordenará qué sigue, pues a él Mayela lo demandó por desconocimiento de la paternidad. “Al dictar el juez creo que se le quita el apellido y ya, yo ya quedo deslindado de las responsabilidades de un padre biológico que no soy”, dijo.

Luis Enrique Guzmán admitió que su ex Mayela tiene poder de convencimiento, lo lamentable es, que el niño quedó en medio. A pesar de que Apolo no es el hijo biológico de Luis Enrique, él quisiera poder verlo y estar cerca de su crecimiento como un “padrino”, un “tío” o un “papá dos”; lo que no perdona es el engaño, pues cuando retomaron su relación, dice, “ella ya estaba embarazada”.

Luis Enrique admitió que le gustaría tener contacto con Apolo en el futuro, una vez que se termine el juicio, y envió un mensaje para el menor. “Él sabe perfectamente que lo amo, lo quise y lo disfruté cada segundo que estuvo conmigo y él lo sabe perfectamente en el fondo de su corazoncito; me tranquiliza que en el futuro tendremos una bonita relación si es que se da”, finalizó.