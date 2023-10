Erik Jensen, actor que participó en la quinta temporada de la famosa serie The walking dead interpretando al Dr. Steven Edwards, se encuentra pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida, pues hace tan solo unas semanas fue diagnosticado con cáncer colorrectal.

Por desgracia, la enfermedad le fue detectada en una etapa avanzada, incluso, ya hizo metástasis en el hígado, por lo que necesita someterse a una cirugía de manera urgente.

La noticia fue dada a conocer por la familia de Jensen, a través de la página Go Fund Me, en donde publicaron un extenso mensaje para pedir ayuda económica y poder ya que se encuentran en un mal momento, pues a pesar de que no ha dejado de trabajar como escritor, la doble huelga en Hollywood, el cáncer y el aneurisma que sufrió hace un año, han afectado el bolsillo del actor.

En el texto, también se señala que, a pesar de que el panorama no es muy alentador, los médicos de Jensen se mantienen positivos y creen que con la intervención quirúrgica pueden extraer los tumores por completo, dándole mayores posibilidades de vida.

Pero la operación solo es una parte del tratamiento y los costos resultan excesivos. “Erik quiere completar la mayor parte posible de su tratamiento, pero se enfrentan a costos médicos masivos y todos los gastos adicionales asociados con el tratamiento intensivo”, se puede leer.

La recaudación inició el pasado jueves 19 de octubre y aunque ya rebasan los 100 mil dólares, la meta son 300 mil dólares, por lo que piden al público su participación, no solo con donativos, también compartiendo la información a través de las redes sociales.

Usuarios, fans y colegas han expresado su solidaridad a Jensen y a su familia, entre ellos el actor Jeffrey Dean Morgan, quien a través de su cuenta oficial de Twitter compartió el sitio para hacer sus donaciones y pidió a sus seguidores unirse a la causa. “Nunca tuve la oportunidad de trabajar con Erik, al menos hasta ahora. Solo he oído muchas cosas sobre lo gran tipo que es. Sé que a él y a los suyos les vendría bien un poco de ayuda, de todo tipo”, escribió.

Erik Jensen, además de formar parte de la serie de zombis, también participó en otras producciones como For life y The equalizer.