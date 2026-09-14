Apple renueva Siri AI

Siri hizo su debut en el iPhone en 2011, cinco años antes que el asistente de Google y 11 años antes de que ChatGPT se pusiera a disposición del público. A pesar de esa ventaja inicial, la IA de voz de Apple se ha visto totalmente superada en los últimos años, y ahora parece bastante primitiva en comparación con los numerosos rivales de IA generativa a los que se enfrenta.

Con el lanzamiento de IOS 27, Apple y Siri contraatacan. Hay un nuevo nombre, Siri AI, y un sinfín de nuevas funciones que llegarán a tu iPhone.

Estas son las nuevas funciones que podrás utilizar una vez que IOS 27 esté disponible en tu dispositivo, siempre que tengas un iPhone 15 Pro o un iPhone 15 Pro Max o un modelo posterior como el iPhone 18 Pro y el iPhone Duo. Solo estos modelos más recientes cuentan con el chip integrado necesario para satisfacer las mayores exigencias de procesamiento de la IA.

Obtén un contexto más personal

Cuando llegue Siri AI, notarás que dedica un tiempo a indexar todo lo que hay en tu iPhone. Esto es para que pueda analizar en profundidad tus mensajes de texto, correos electrónicos, calendarios y cualquier otra cosa que tengas almacenada en tu teléfono. Punto importante: todo se guarda en el propio dispositivo; nada se envía a Apple.

Pregunta sobre cualquier cosa que aparezca en la pantalla

Siri sabe lo que estás viendo mientras utilizas tu iPhone, quizá incluso mejor que tú mismo. Mientras que antes habrías tenido que hacer una captura de pantalla y enviársela a Siri para que la viera, ahora basta con preguntar.

Escribe y edita texto en cualquier lugar

La antigua Siri podía generar texto por ti, pero delegaba la tarea a un complemento integrado de ChatGPT. Con Siri AI, no se necesita ayuda de terceros y puedes utilizarla para cosas como mensajes de texto y correos electrónicos.

Haz más cosas dentro de tus aplicaciones

Siri AI no solo puede acceder a más información extraída de tus aplicaciones, sino que ahora también puede realizar más acciones dentro de ellas. Puedes crear eventos en el calendario o cambiar de lista de reproducción con solo hablar o escribir al asistente digital.

Algunas de estas funciones ya estaban disponibles en la versión anterior de Siri, pero ahora puedes hacer más cosas dentro de tus aplicaciones. También deberías poder usar prompts más naturales y variados, casi como si le pidieras a un asistente humano que hiciera algo directamente en tu teléfono.

Accede a todos tus chats con la app de Siri

Por primera vez, el asistente digital con IA de Apple cuenta con su propia aplicación. Ábrela desde la pantalla de inicio para acceder a tu historial de conversaciones con Siri y sincronizar tus consultas y peticiones entre diferentes dispositivos de Apple.

Personaliza el ritmo y la expresividad de Siri

Este último consejo requiere aún más recursos informáticos, por lo que solo es apto para los dispositivos más potentes, los iPhone de 2026, así como el iPhone 17 Pro, el iPhone 17 Pro Max y el iPhone Air, en lo que respecta a los iPhone.

La función en sí consiste en poder ajustar el tono, la velocidad y lo que Apple denomina la “expresividad” de las respuestas habladas que te ofrece Siri AI. En otras palabras, puedes modificar la personalidad del asistente hasta cierto punto, así como cambiar de voz.

Para encontrar estas nuevas opciones, abre Configuración en tu iPhone y pulsa Siri. Desde esta misma pantalla puedes personalizar Siri AI de otras formas, como cambiar la voz predeterminada y elegir cuánto tiempo quieres que se guarden las conversaciones en tu historial.