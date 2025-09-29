Apps de arte que necesitas tener

Desde Google Arts & Culture, a Daily Art, pasando por Smartify, la aplicación que escanea y reconoce las obras artísticas para darte los datos del autor y la pieza. Todas, una excelente opción de inspiración y aprendizaje

Amo

Con esta aplicación tienes acceso a más de 5.000 obras y 2.000 artistas en modo premium. Sin coste, puedes disfrutar de la reseña diaria de 5 piezas de arte para descubrir algunos datos del artista y la pintura. Aunque la app solo está disponible en inglés, el tono del lenguaje es muy accesible.

MoMA Audio

Con esta aplicación no necesitarás estar en Nueva York para tener acceso a las obras de arte moderno y contemporáneo exhibidas en el MoMA. Audios breves y de tono amable te guían por cada pieza de la colección a través de la vida del artista y la historia del cuadro. La ventaja es que se puede configurar en diferentes idiomas, entre ellos en español.

Google Arts & Culture

La aplicación de Google se ha convertido en una de las más populares gracias a su amplia colección de arte. Dentro de la app puedes hacer tours por museos y ciudades, además de entretenerte con juegos para aprender arte de una forma dinámica e interactiva. Con la búsqueda por época o color, es fácil quedarte haciendo scroll disfrutando de todas las obras de su archivo, incluyendo la última selección que curaron con las ocho maravillas arquitectónicas de España.

Second Canvas

Esta aplicación es genial para las más observadoras. Con ella puedes tener acceso a las obras de arte de una amplia selección de pinacotecas en todo el mundo y poder hacer zoom en alta resolución para ver cada detalle de los cuadros. Sus fundadores son españoles y entre los museos que ya colaboran con ellos se encuentra el Museo del Prado en Madrid y el Museo Carmen Thyssen de Málaga, solo por mencionar 2 de los 70 museos más que puedes encontrar.

Smartify

La aplicación ideal para las experiencias más interactivas. Ofrece la posibilidad de escanear obras de arte para descubrir la historia que hay detrás de cada una de ellas, además de tours guiados a través de distintas colecciones. Su diseño es muy limpio y amigable. Cada día hay una obra destacada con audio que explica la pieza. La navegación se puede configurar hasta en 12 idiomas, entre ellos en inglés y español.

Daily Art

“Una dosis diaria de conocimiento del arte”. Esta aplicación es perfecta para quienes tienen la intención de aprender de arte, pero a la vez, demasiadas ocupaciones en el día. Está disponible en 16 idiomas, incluyendo español e inglés. La navegación es muy amigable y puedes hacer búsquedas en las diferentes secciones que se dividen por obras de arte, artistas, museos y la sección de tus favoritos. Cada cuadro incluye un breve y entretenido relato del artista y la obra, además de la descripción técnica, sus medidas, y el museo en el que se encuentra.

Quiz de arte en español

“El rococó fue una reacción a la grandeza barroca de la corte real del rey Luis XIV en el Palacio de Versalles. ¿Verdadero o falso?”. 150 preguntas de trivial relacionadas con la historia del arte forman parte del contenido de esta aplicación. Guarda una colección que abarca desde el renacimiento hasta el arte moderno. Sin duda, una manera muy divertida de aprender.