Apps para organizar tu día

Todos en algún momento nos hemos sentido agobiados o llenos de tareas y no sabemos cómo seremos capaces de afrontar este reto, ¿te ha pasado? La productividad muchas veces tiene más que ver con la organización que con la ejecución de actividades y es que, sin importar la cantidad de esfuerzo que le pongamos a nuestras labores, si no se cuenta con una gestión efectiva del tiempo es probable que no podamos ser lo suficientemente efectivos en el mercado.

TimeCamp

Es una app disponible para todos los dispositivos de forma gratuita y que permite gestionar las tareas pendientes por hora, días o semanas. Brindando la posibilidad de establecer temporizadores por tareas y controlar efectivamente el tiempo que se invierte en cada iniciativa.

Google Keep

Es una alternativa muy similar a la anterior pero, con la diferencia que está integrada con los diferentes servicios de Google. Es una aplicación de notas que hace mucho más que eso. Esta herramienta está diseñada para añadir notas, recordatorios, guardar notas de voz, imágenes o videos con el objetivo de que nunca pierdas algún dato importante.

Asimismo, cuenta con opciones de transcripción automática de tus notas de voz para simplificar tus tareas y ayudarte a tener la información que necesitas siempre al alcance de tus manos.

Grammarly

Es una app para organizar tu día desde una función especial: asegurarse de que no necesites revisar ni reenviar un correo electrónico por faltas de ortografía. Esta solución permite comprobar la escritura de tus e-mails, documentos o incluso redacciones largas para apuntarte los errores, palabras repetidas, errores gramaticales o de semántica, y así enfocarte en tareas más esenciales para tu productividad.

Google Calendar

Es una app para organizar tu día que no debe faltar en tu teléfono y computadora. Esta herramienta diseñada y proporcionada por Google permite establecer tus pendientes diarios y dejarte saber fácilmente qué espacios tienes disponibles en cada momento.

Puedes usarla incluso para compartir tu agenda con otras personas y así conozcan en qué momento de tu jornada estarás disponible.

Evernote

Tendrás a tu alcance la posibilidad de crear notas, avisos, guardar imágenes o generar listas de verificación que te ayuden a mejorar tu rutina. Además, te permite acceder a todos tus recordatorios de forma fácil y en cualquier dispositivo que uses.