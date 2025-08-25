Apps que te ayudarán a aprender rápido

Ankidroid FlashcardsEs la aplicación de flashcards basada en Android y la aplicación IOS para que los estudiantes mejoren su proceso de aprendizaje. La aplicación aprovecha al máximo los sistemas de repetición espaciada, que espacian las sesiones de repaso con tarjetas para que la información se fije en la memoria a largo plazo de los usuarios mejor que los métodos de estudio tradicionales.

Esta aplicación permite a los usuarios crear mazos de tarjetas personalizados con imágenes, texto y audio para lograr experiencias de aprendizaje más atractivas.

Gizmo

Es una aplicación de tarjetas de memoria con inteligencia artificial que está ganando popularidad rápidamente porque facilita el aprendizaje.

Con la creación de flashcards impulsada por IA de Gizmo, importar contenidos de diversas fuentes como videos de Youtube, apuntes, PDF y Powerpoints se convierte en algo que no requiere ningún esfuerzo. Solo tienes que cargar un enlace y la IA generará preguntas, transformando su contenido en flashcards interactivas.

Gizmo aplica los principios de la ciencia del aprendizaje para impulsar su aprendizaje. Utiliza la repetición espaciada para hacerle preguntas a intervalos, asegurándose de que la información se incrusta en su memoria a largo plazo. Además, ajusta dinámicamente los cuestionarios con formatos como opción múltiple, rellenar los espacios en blanco y preguntas y respuestas para asegurarse de que aprende el contenido de forma exhaustiva.

Brainscape Flashcards

Es una completa plataforma de tarjetas de memoria flash para Android e IOS que permite a los usuarios crear sus propios mazos digitales y explorar colecciones ya creadas por otros alumnos y profesores. Brainscape destaca por su algoritmo adaptativo que optimiza los tiempos de exposición de las tarjetas en función de las respuestas de los usuarios. La aplicación contiene miles de tarjetas sobre distintos temas, como idiomas, literatura, historia, ciencias, matemáticas y mucho más.

Cram

Viene con todas las características básicas de una aplicación de flashcards. La aplicación viene con dos modos, memorizar y empollar, y se puede elegir el modo en función de la necesidad de aprendizaje. Esta aplicación también cuenta con una innovadora función de búsqueda que facilita la localización de términos o temas específicos. Es ideal para los momentos en los que se olvidan ciertos términos o definiciones. Cram también le permite añadir notas a cada flashcard, lo que mejora su proceso de aprendizaje.

Flashcards Deluxe

Es una potente aplicación de tarjetas de memoria flash que ayuda a los usuarios a aumentar su retención de memoria y su base de conocimientos y a agudizar sus habilidades de aprendizaje. Esta aplicación es muy sencilla; puede crear tarjetas virtuales a partir de texto, audio, video e incluso fotos para ayudarle en sus sesiones de estudio. Tras crear las tarjetas, puede organizarlas en temas o mazos e incluso autoevaluarse sobre la información contenida en las tarjetas.