Apps que te salvan la vida

Las aplicaciones móviles se han convertido en herramientas útiles para quienes necesitan llevar un control de su salud, como las aplicaciones que se usan para el seguimiento de la presión arterial, ya que permiten registrar mediciones, identificar cambios a lo largo del tiempo y reunir información útil para compartirla con los médicos y especialistas.

Aunque estas aplicaciones pueden facilitar la organización de los datos, es importante recordar que no sustituyen la valoración médica ni las mediciones que se pueden obtener a través de equipos de medición especializados, como los baumanómetros.

Si presentas molestias o notas cambios en tus registros, recuerda que, ante cualquier síntoma, lo mejor es acudir con un médico para recibir orientación y un diagnóstico adecuado.

¿Qué es la hipertensión?

De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica que se presenta cuando aumenta la presión con la que el corazón impulsa la sangre hacia las arterias para distribuirla por todo el organismo.

Factores como el sobrepeso y la obesidad pueden favorecer su aparición, ya que suelen relacionarse con incrementos en los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos y ácido úrico, condiciones que dificultan la circulación sanguínea.

Las estimaciones internacionales señalan que más de mil millones de personas viven con hipertensión en el mundo. En México se calcula que alrededor de 30 millones de personas padecen hipertensión.

¿Cuáles son las aplicaciones más recomendadas para monitorear la presión arterial?

Existen varias aplicaciones que ayudan en el monitoreo cotidiano de la presión arterial y se encuentran entre las favoritas de los usuarios, de acuerdo con el número de descargas y las valoraciones emitidas en las tiendas digitales Google Play y App Store.