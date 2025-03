Apps y software de diseño de interiores

¿Estás pensando en una ampliación, una nueva cocina o un baño, o por fin te has decidido a ajardinar la terraza? Hay que planificar bien y para ello existen muchas herramientas gratuitas

Sketchup

Es el software de diseño 3D gratuito más completo que encontrarás en internet, dice Cory. Esta herramienta de diseño es lo suficientemente inmersiva como para que parezca que te estás moviendo a través de su futuro hogar, mientras que es también muy flexible como para que te sientas como si estuvieras trabajando con lápiz y papel. La versión gratuita es perfecta para los aficionados, mientras que la versión pro está más enfocada para profesionales de la arquitectura, la construcción, la ingeniería y el diseño de interiores. Su minuciosidad te ayudará a dar vida a todos los aspectos de su diseño.

Smartdraw

Es otra interesante herramienta en el mundo de la planificación de pisos. Es lo suficientemente fácil de aprender para que nadie quede excluido de su uso, mientras que es lo suficientemente avanzado como para facilitar planteamientos intrincados para diseñadores más avanzados. Con una selección aparentemente interminable de muebles, materiales de construcción y miles de plantillas y ejemplos de planos de planta, podrá explorar una cantidad infinita de posibles diseños y disposiciones para su nuevo espacio. El único inconveniente de esta herramienta es que solo es gratuita durante los primeros siete días, por lo que si planeas usarla por más tiempo o para múltiples proyectos, puede valer la pena actualizarla.

Planner 5D

Es la herramienta de diseño para el hogar más atractiva. Al igual que la versión gratuita de Sketch Up, este software es inmersivo, lo que significa que se puede explorar su diseño como si estuvieras dentro de la casa. Con Planner 5D podrás comenzar desde cero o usar una plantilla que es perfecta para armar un plano de planta rápido si no tiene tiempo o no quieres hacer un diseño complejo.

Comenzar es fácil: empiezas ajustando la forma, el tamaño, los materiales y los colores del suelo. Luego agregas muebles y accesorios, cambias a 3D y añades ventanas y puertas. Agrega un segundo piso si lo desea, y luego el techo. El único inconveniente es que si deseas utilizar los muebles de la aplicación, puede resultar costoso para cualquier cosa que no sean las camas, sillas o sofás más básicos.

Todos los aspectos del diseño se pueden cambiar en lo que se refiere a color y textura y, cuando todo esté listo, se puede imprimir en un formato fotorrealista.

Floorplanner

Te permite diseñar y decorar tu espacio en 2D y 3D, lo que se puede hacer online y sin tener que descargar ningún software. Si bien su función de decoración de interiores es una característica excelente, la fuerza de esta herramienta radica en su funcionalidad como planificador de planta. Luego, una vez que se completa el plano de distribución, puede cambiar de vista y decorar el espacio en modo 3D. Es simple de usar y fácil de dominar, por lo que si buscas algo que no requiera mucho aprendizaje, Floorplanner es una buena opción.