Aprenden a crear la sopa de fiesta

La casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero de esta ciudad fue el espacio donde este martes un grupo de personas participó en un taller de gastronomía zoque en el que aprendieron a elaborar la sopa de fiesta con tallarines.

La clase fue impartida por la maestra María del Carmen Chacón Ramírez, quien apuntó que este platillo se servía en fiestas como cumpleaños, bautizos, quince años o bodas, pero se ha ido perdiendo con el paso del tiempo.

En ese sentido, subrayó la importancia de este tipo de actividades que organiza el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) a través del maestro Juan Ramón Álvarez, encargado de la Coordinación de Cultura Zoque.

Tradición

La maestra afirmó que esta comida se servía junto a otros platillos como el mole con guajolote y arroz; sin embargo, las personas fueron perdiendo la receta y la práctica fue quedando en el olvido.

Indicó que este platillo era considerado una comida de entrada, la cual llevaba huevo duro y plátano frito en rodajas y va condimentada con pimienta y clavo, caldo de pollo, tomate frito molido y cebolla.

“Ahora ya no se está sirviendo esta comida, quizá porque perdieron la receta, pero aún existen personas que sí hacen la sopa, pero la preparan con la pasta que viene de fábrica, aunque la receta original tiene que ser elaborada con sopa artesanal que es hecha a mano y que es un poco más cara y difícil de encontrar porque se está extinguiendo”, detalló.

De igual forma, refiere que ella aprendió a elaborar la tradicional sopa gracias a su abuelita, quien fue una comidera de fiestas particulares que se encargaba de hacer distintos platillo para diversos eventos, e informó que pueden adquirirla en la 9ª Poniente número 488, entre 3ª y 4ª Sur, en Tuxtla Gutiérrez.