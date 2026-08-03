Aprendieron inglés desde cero

¿Te has dado cuenta de que no es la primera lengua de estas celebridades? Muchos de ellos nacieron en otros países y tuvieron que adaptarse. Descubre de quiénes hablamos.

Jackie Chan

Antes de alcanzar la fama en Estados Unidos, ya era un actor de éxito en China. Domina el mandarín y el cantonés. Cuando llegó a California, hace más de treinta años no hablaba ni una palabra de inglés, y veía películas y series de televisión estadounidenses para aprender.

Charlize Theron

Nació en Sudáfrica y su primera lengua es el afrikaans.

Enrique Iglesias

El cantante nació en Madrid, España, y se trasladó a Miami cuando tenía nueve años. Su lengua materna es el español.

Marion Cotillard

La actriz nació en Francia y domina el francés y el inglés.

Milla Jovovich

Esta modelo y actriz nació en Ucrania, pero pasó sus primeros años de vida en Moscú (Rusia). A los cinco años, se mudó a Londres.

Ricky Martin

El cantante puertorriqueño creció hablando español y más tarde aprendió inglés.

Claudia Schiffer

Esta supermodelo, que nació en Alemania, habla alemán e inglés.

Penélope Cruz

Hablaba muy poco inglés cuando firmó su primer contrato cinematográfico en Estados Unidos. Creció en España.

Sandra Bullock

Esta actriz nació en Virginia, pero creció en Alemania. Domina el alemán y el inglés.

Benicio Del Toro

El actor, ganador de un Óscar, creció hablando español y aprendió a hablar inglés a los 12 años.

Heidi Klum

La modelo nació y se crio en Alemania, y habla con fluidez tanto alemán como inglés.

Daddy Yankee

Su nombre de pila es Luis Alaya Rodríguez y nació en San Juan, Puerto Rico. Habla español e inglés con fluidez.

Diane Kruger

Es originaria de Alemania y participó en un programa de intercambio en Londres cuando era adolescente. A los quince años, se trasladó a París para hacer carrera como modelo. Domina el alemán, el inglés y el francés.

Christoph Waltz

El actor de Django desencadenado nació en Viena, Austria, y habla alemán, inglés y francés con fluidez.

Mila Kunis

Esta actriz nació en Ucrania y se mudó a Estados Unidos en 1991. De hecho, el ruso es su primera lengua.