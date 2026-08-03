Aprendieron inglés desde cero

¿Te has dado cuenta de que no es la primera lengua de estas celebridades? Muchos de ellos nacieron en otros países y tuvieron que adaptarse. Descubre de quiénes hablamos.
Jackie Chan
Antes de alcanzar la fama en Estados Unidos, ya era un actor de éxito en China. Domina el mandarín y el cantonés. Cuando llegó a California, hace más de treinta años no hablaba ni una palabra de inglés, y veía películas y series de televisión estadounidenses para aprender.
Charlize Theron
Nació en Sudáfrica y su primera lengua es el afrikaans.
Enrique Iglesias
El cantante nació en Madrid, España, y se trasladó a Miami cuando tenía nueve años. Su lengua materna es el español.
Marion Cotillard
La actriz nació en Francia y domina el francés y el inglés.
Milla Jovovich
Esta modelo y actriz nació en Ucrania, pero pasó sus primeros años de vida en Moscú (Rusia). A los cinco años, se mudó a Londres.
Ricky Martin
El cantante puertorriqueño creció hablando español y más tarde aprendió inglés.
Claudia Schiffer
Esta supermodelo, que nació en Alemania, habla alemán e inglés.
Penélope Cruz
Hablaba muy poco inglés cuando firmó su primer contrato cinematográfico en Estados Unidos. Creció en España.
Sandra Bullock
Esta actriz nació en Virginia, pero creció en Alemania. Domina el alemán y el inglés.
Benicio Del Toro
El actor, ganador de un Óscar, creció hablando español y aprendió a hablar inglés a los 12 años.
Heidi Klum
La modelo nació y se crio en Alemania, y habla con fluidez tanto alemán como inglés.
Daddy Yankee
Su nombre de pila es Luis Alaya Rodríguez y nació en San Juan, Puerto Rico. Habla español e inglés con fluidez.
Diane Kruger
Es originaria de Alemania y participó en un programa de intercambio en Londres cuando era adolescente. A los quince años, se trasladó a París para hacer carrera como modelo. Domina el alemán, el inglés y el francés.
Christoph Waltz
El actor de Django desencadenado nació en Viena, Austria, y habla alemán, inglés y francés con fluidez.
Mila Kunis
Esta actriz nació en Ucrania y se mudó a Estados Unidos en 1991. De hecho, el ruso es su primera lengua.